Die Gründung von Thailands NV Gotion im Rahmen des geplanten Baus einer Batterie-Exportbasis in ASEAN-Ländern

Am 15. Dezember unterzeichnete Gotion High-tech eine Kooperationsvereinbarung mit Nuovo Plus, Teil der in Thailand ansässigen PTT Group, um ein Joint Venture namens Thailand NV Gotion Co., LTD (kurz NV Gotion) zu gründen. Das Joint Venture konzentriert sich auf das Design, die Entwicklung, die Herstellung, den Vertrieb und den Export von Akkumodulen und Akkusätzen und zielt darauf ab, den ASEAN-Markt für Neue Energie zu erkunden und eine Batterie-Exportbasis in der ASEAN-Region zu errichten. Die PTT Group ist das größte staatlich kontrollierte Energie- und Petrochemieunternehmen in Thailand. Die Partnerschaft wird Thailand helfen, bis 2065 eine vollständige Elektrifizierung und Netto-Null-Kohlenstoffemissionen zu erreichen.

Am Morgen des Tages unterzeichneten die beiden Seiten die Vereinbarung per Video-Link. Buranin Rattanasombat, der Chief New Business and Infrastructure Officer der PTT Group, und Li Zhen, Vorstandsvorsitzender von Nuovo Plus, nahmen an dem Treffen teil und bezeugten die Zeremonie.

Gemäß dem Abkommen ist Gotion Singapore PTE. Ltd. von Gotion High-tech eine strategische Zusammenarbeit mit Nuovo Plus Co., LTD, Teil der in Thailand ansässigen PTT Group, eingegangen und plant die Gründung von Thailand NV Gotion Co., Ltd. („NV Gotion") im östlichen Wirtschaftskorridor (ECC) von Thailand. Der Geschäftsbereich des Gemeinschaftsunternehmens umfasst das Design, die Entwicklung, die Validierung und die Herstellung von Akkumodulen und Akkusätzen sowie Akkumanagementsysteme für eine breite Palette von Fahrzeugen und Energiespeichersystemen. NV Gotion plant den Bau einer Produktionslinie für Lithium-Ionen-Akkus in der ECC. Bis zum vierten Quartal 2023 soll die erste Phase der Produktionslinie in Betrieb gehen und hochwertige Batterieprodukte auf den Markt bringen. NV Gotion wird aktiv Märkte für Neue Energie in den ASEAN-Mitgliedstaaten erkunden und gleichzeitig die lokale Batterieproduktion und die Marktentwicklung in Thailand realisieren. Ziel des Unternehmens ist, eine Batterie-Exportbasis in der ASEAN-Region aufzubauen.

Informationen zu Gotion High-tech

Gotion High-tech ist ein weltweit führender Anbieter von Neue-Energie-Lösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Forschung und Entwicklung, die Produktion und den Verkauf von Lithium-Ionen-Akkus und ESS-Akkus für Elektrofahrzeuge und gehört zu den führenden Unternehmen in China und auf dem Weltmarkt. Gotion High-tech betreibt derzeit weltweit mehr als 14 Giga-Frabriken für die Batterieherstellung. Und mit fünf Materialbasen für die Batterieproduktion decken seine Unternehmungen außerdem die gesamte Batterie-Lieferkette von Upstream bis Downstream ab, einschließlich Batterie-Recycling.

