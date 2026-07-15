Gesellschaft Schweizer Tierärztinnen und Tierärzte (GST)

Tierärztinnen und Tierärzte erzählen von ihrem Werdegang

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Tierärztinnen und Tierärzte erzählen von ihrem Werdegang

Die Gesellschaft Schweizer Tierärztinnen und Tierärzte (GST) porträtiert in ihrer Videoreihe «Karrierewege» vierzehn Tierärztinnen und Tierärzte. Sie geben Einblick in ihre beruflichen Entscheidungen, Herausforderungen und besondere Erlebnisse aus dem Berufsalltag.

Die Tiermedizin gehört zu den spannendsten und vielfältigsten medizinischen Berufsfeldern. Tierärztinnen und Tierärzte arbeiten täglich an der Schnittstelle zwischen Medizin, Tierwohl und Gesellschaft. Absolventinnen und Absolventen des Veterinärmedizinstudiums stehen heute viele berufliche Wege offen. Neben der klassischen Tätigkeit in der Praxis eröffnen sich zahlreiche weitere Karriereoptionen, beispielsweise im Labor, in der Forschung oder in der Verwaltung. Die Gesellschaft Schweizer Tierärztinnen und Tierärzte (GST) porträtiert in ihrer Videoreihe «Karrierewege» vierzehn Tierärztinnen und Tierärzte, die Einblick in ihren Werdegang und in ihren Arbeitsalltag geben.

«Ob ich auf dem Betrieb war, wo Probleme bestanden, oder ob ich schwierige Sitzungen hatte, bei denen wir endlich eine Lösung gefunden haben – ich komme eigentlich immer nach Hause und sage, ich habe etwas bewegt», stellt Robert Graage fest. Er ist leidenschaftlicher Schweinemediziner und Geschäftsführer eines entsprechenden Gesundheitsservices.

Fanny Berruex, Pferdetierärztin mit eigener Fahrpraxis im Jura, sagt: «Was mir an meiner täglichen Arbeit besonders gefällt, ist der Kontakt mit Menschen und Pferden und die Auseinandersetzung mit Gesundheitsproblemen und deren Lösung.» Zudem betont sie, dass die Beziehung zu den Tierbesitzern etwas Besonderes sei. Diese müssten ihr als Tierärztin vertrauen, aber genauso müsse sie den Tierhaltenden vertrauen können. Das sei für ihre Arbeit sehr wichtig.

Sonja Ewerling ist seit vielen Jahren in der Pharmabranche tätig und meint: «Die tägliche Herausforderung und gleichzeitig auch die Befriedigung für mich ist, dass ich mich als Tierärztin wirklich einbringen kann. Mein Hintergrundwissen über Krankheiten, Medikamente und auch die Bedürfnisse im Feld helfen mir im Alltag.»

Die Videos werden laufend auf dem Instagram-Kanal der GST und auf der GST-Webseite publiziert. Sie beleuchten persönliche Beweggründe, Höhepunkte und Herausforderungen auf dem Karriereweg – ebenso wie emotionale Momente und besondere Erlebnisse aus dem Berufsalltag.

Die Videos zu den Karrierewegen sind zu finden unter: gstsvs.ch/karrierewege

Instagram: www.instagram.com/gst_youngvets

Freundliche Grüsse GST-Medienstelle

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Gesellschaft Schweizer Tierärztinnen und Tierärzte GST Société des Vétérinaires Suisses SVS Società delle Veterinarie e dei Veterinari Svizzeri SVS Brückfeldstrasse 18 - 3012 Bern Tel.: + 41 31 307 35 37 media@gstsvs.ch www.gstsvs.ch - www.facebook.com/gstsvs