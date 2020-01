news aktuell Blog ab sofort auch auf Englisch

news aktuell GmbH

Der Kommunikationsblog von news aktuell ist ab sofort zweisprachig. Ausgewählte deutsche Beiträge stehen jetzt auch auf Englisch zur Verfügung. Mit der Spracherweiterung will die dpa-Tochter einer zunehmend international agierenden Kommunikationsbranche Rechnung tragen. Der news aktuell Blog berichtet über Kommunikationsthemen wie PR, Marketing, Journalismus oder HR.

"Unsere Zielgruppen werden immer internationaler. Viele Themen, die die Kommunikationsbranche hierzulande bewegen, sind auch für unsere Kolleginnen und Kollegen in anderen Ländern relevant. Andersherum gibt es viele internationale Firmen, die sich auf dem deutschen Markt etablieren und sich für deutsche Kommunikationsthemen interessieren", sagt Edith Stier-Thompson, Geschäftsführerin von news aktuell. "Daher wollen wir unseren Branchencontent über nationale Sprachgrenzen hinaus zur Verfügung stellen und die internationale Ausrichtung unserer Unternehmensstrategie vorantreiben."

Nach dem optischen und inhaltlichen Relaunch im April 2019 hat news aktuell den Blog nun um die englische Version erweitert. Im Blog werden vielfältige Themen rund um die Bereiche Kommunikation, PR, Pressearbeit, Marketing, Journalismus, Medien und Human Resources behandelt. In den Beiträgen geht es um Themen, die die Branche aktuell antreiben - sei es als Best Practice-Beiträge, in Interviews oder Gastbeiträgen von Experten.

