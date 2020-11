Berner Fachhochschule (BFH)

L'heure blue - eine Aktion für die Kultur im Lockdown | une initiative pour la culture en confinement

Die zweite Corona-Welle und der damit verbundene Lockdown haben die Kulturszene nicht nur im Kanton Bern zum Erliegen gebracht. Die HKB – auf vielfältige Art und Weise mit der Kulturszene in und um Bern verbunden – verfolgt die Situation mit grosser Sorge – und zeigt sich mit ihrer Aktion L’heure blue solidarisch.

La deuxième vague de Coronavirus et le confinement qui l’accompagne ont réduit la scène culturelle à l’inactivité, dans le canton de Berne comme ailleurs. La HKB, qui entretient des liens multiples avec les lieux culturels à Berne et alentours, s’en préoccupe. Elle lance donc une action de solidarité, sous le titre L’heure blue.

In einer Ausschreibung wurden Alumni und Alumnae, aber auch Studierende und Dozierende der HKB aufgerufen, künstlerische Beiträge einzureichen, um ein kraftvolles Lebenszeichen zu setzen. «Wir geben Künstler*innen eine Stimme, dem Kulturverbot ein Gesicht», so Thomas Beck, Direktor der HKB. Ein Kuratorium, bestehend aus vier HKB-Angehörigen verschiedener Disziplinen, hat 31 Beiträge ausgewählt, von denen den ganzen Dezember lang je einer täglich um 18 Uhr veröffentlicht wird. Dafür erhalten die Autor*innen der publizierten Beiträge ein Honorar. Die Beiträge sind während 24 Stunden online und werden am nächsten Tag vom Folgebeitrag abgelöst. Der weihnachtliche Kulturkalender bringt die künstlerische Vielfalt der HKB zum Ausdruck und verschafft 31 Kulturschaffenden einen finanziellen Zustupf. Wir sind gespannt, was die Dämmerstunde L’heure blue an den Tag bringt.

Tout récemment, la HKB lançait aussi, en s’adressant à ses ancien-ne-s, aux étudiant-e-s actuel-le-s et aux membres du corps enseignant, un appel à des contributions artistiques à prendre pour autant de témoignages de vitalité culturelle. « Nous donnons une voix aux actrices et aux acteurs culturels, nous donnons un visage à la prohibition culturelle », explique Thomas Beck, le directeur de la HKB. Entre-temps, un jury composé de quatre membres de la HKB, représentatifs des différentes disciplines qui y sont enseignées, a sélectionné 31 contributions. Elles ponctueront le mois de décembre, publiées à un rythme quotidien à 18 heures. Les auteur-e-s de ces contributions seront rétribué-e-s. Chaque contribution sera en ligne pendant 24 heures avant d’être relayée par la suivante. Ce calendrier de l’Avent culturel exprime la diversité culturelle de la HKB et donne un coup de pouce financier aux artistes. Nous sommes impatients de découvrir les impulsions qui surgiront à l’heure bleue .

