Generationenwechsel bei der AMAG Leasing AG

Seit dem 1. Oktober leitet Martin Meyer die AMAG Leasing AG. Er folgt auf Daniel Hüppi, der das Unternehmen die letzten fast 13 Jahre erfolgreich geführt und weiterentwickelt hat und jetzt in den Teilruhestand wechselt. Kay Wassmund folgt auf Martin Meyer als CFO.

Daniel Hüppi, Managing Director, hat die Leitung der AMAG Group AG schon Mitte 2019 informiert, dass er Ende September 2020 frühzeitig in den Ruhestand treten möchte. Bis ins kommende Jahr unterstützt Herr Hüppi die Weiterentwicklung des Unternehmens noch in einem reduzierten Pensum. Daniel Hüppi ist am 6. Oktober 1997 in die AMAG Leasing als Leiter Verkauf eingetreten und seit dem 1. Januar 2008 führte er die AMAG Leasing AG als Managing Director sehr erfolgreich. Unter seiner Leitung konnten diverse Finanzierungsrunden zum Erfolg gebracht werden und das Vertrags-Portfolio ist kontinuierlich gewachsen.

Die Geschäftsleitung der AMAG Gruppe, die Mitarbeitenden sowie der Verwaltungsrat der AMAG Leasing AG danken Daniel Hüppi für seine wertvollen Verdienste für das Unternehmen ganz herzlich. Er hat die AMAG Leasing gekonnt und engagiert mitgeprägt.

Seine Nachfolge hat am 1. Oktober 2020 Martin Meyer, bisher CFO der AMAG Leasing AG, angetreten. Martin Meyer startete am 1. November 2015 bei der AMAG Leasing AG und hat in dieser Funktion die Finanzierungsrunden und die Weiterentwicklung des Unternehmens ebenfalls mitgeprägt. Martin Meyer hat langjährige Erfahrung im Finanzwesen. Bevor er in die AMAG eintrat, arbeitete er bei der DZ Privatbank und war dort unter anderem für das Rechnungswesen und die Steuerabteilung der Gruppe und Tochtergesellschaften verantwortlich. Martin Meyer ist diplomierter Experte in Rechnungslegung und Controlling.

Als neuer CFO der AMAG Leasing AG startete am 1. Oktober 2020 Kay Wassmund. Kay Wassmund hat neben der Ausbildung zum Bankkaufmann auch Wirtschaftswissenschaften an der Universität Münster studiert. Herr Wassmund war die letzten 23 Jahre seines Berufslebens bei der BMW Group beschäftigt. In dieser Zeit hat er unter anderem die Banksteuerung aufgebaut, als CFO bei BMW Financial Services in Italien gewirkt und in den letzten 8 Jahren war er als CFO mitverantwortlich für den Aufbau des neuen Bereichs Mobilitätsdienstleistungen.

