Drei Unternehmen im Finale für den Family Business Award 2020

Der Family Business Award zeichnet jährlich besonders nachhaltige Familienunternehmen aus. Die drei Finalisten 2020 stehen fest. Der Gewinner wird an der Preisverleihung vom 9. September 2020 gekürt.

Zum neunten Mal wird in diesem Jahr der Family Business Award verliehen. Aufgrund der Corona-Pandemie wird der Gewinner in einem kleinen Rahmen an der Preisverleihung vom 9. September 2020 am AMAG Hauptsitz in Cham gekürt.

Folgende drei Familienunternehmen sind als Finalisten nominiert worden:

- Metzler & Co. AG, 9436 Balgach

- Michel Gruppe AG, 3860 Meiringen

- Schibli-Gruppe, 8032 Zürich

Bisher wurde der Preis an die folgenden Familienunternehmen verliehen: Wilhelm Schmidlin AG (2019), 1a hunkeler fenster AG & 1a hunkeler holzbau AG (2018), Jucker Farm AG (2017), FRAISA SA (2016), Wyon AG (2015), Entreprises et Domaines Rouvinez (2014), SIGA Holding AG (2013) und Trisa AG (2012).

Über den Family Business Award

Die AMAG hat den Family Business Award zu Ehren ihres Gründers und Patrons Walter Haefner ins Leben gerufen, der sich stets für eine echte und gelebte Firmenkultur eingesetzt hat. Ausgezeichnet werden besonders verantwortungsbewusste und unternehmerisch nachhaltige Familienunternehmen aus der Schweiz. Zudem verfolgt der Award den Zweck, auf die grosse volkswirtschaftliche Bedeutung von Familienunternehmen in der Schweiz aufmerksam zu machen. Für die Wahl des siegreichen Unternehmens ist eine zehnköpfige Jury verantwortlich, welche aus ausgewiesenen Persönlichkeiten besteht. Präsidiert wird die Jury von Dr. Karin Lenzlinger, Präsidentin Zürcher Handelskammer. Die weiteren Mitglieder der Jury sind: Dr. Philipp Aerni, Direktor CCRS Universität Zürich, alt Ständerätin Pascale Bruderer, Teilhaberin & Verwaltungsrätin Crossiety, Klaus Endress, Verwaltungsratspräsident der Endress+Hauser Gruppe, Hans Hess, Präsident Swissmem, Gabriela Manser, CEO Goba AG, Raphael Richterich, Vizepräsident des Verwaltungsrates Ricola Group AG, Dr. Thomas Staehelin, Verwaltungsrat Switzerland Global Enterprise, Peter Stähli, CEO Swiss Entrepreneurs Foundation und Franziska Tschudi Sauber, VR-Delegierte und CEO Weidmann Holding AG.

Weitere Informationen über die Finalisten und den Award: www.family-business-award.ch

