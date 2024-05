Manor AG

MANOR WORLD MASTERCARD®: neu digital beantragen, direkt einsetzen und von vielen Vorteilen profitieren - ohne Wartezeit auf die physische Karte, ohne Jahresgebühr

Basel (ots)

Die Manor World Mastercard® gehört dank ihrem attraktiven Treueprogramm und einem umfassenden Leistungsangebot zu den besten Gratis-Kreditkarten der Schweiz. Mit dem neuen digitalen Antrag kommen Kundinnen und Kunden nun noch schneller zu einer Manor World Mastercard®. Sie können diese nach erfolgreicher Kartenbeantragung umgehend einsetzen und so sofort von doppelten Punkten und vielen weiteren Vorteilen des Treueprogramms "myManor" profitieren.

Dank dem einfachen digitalen Antragsprozess müssen Kundinnen und Kunden nicht länger zuwarten, bis die physische Kreditkarte im Briefkasten liegt. Damit verkürzt sich die bisherige Wartezeit auf wenige Minuten! Mit der kostenlosen Manor World Mastercard® profitieren Kundinnen und Kunden zudem das ganze Jahr! Eine Welt voller Vorteile:

keine Jahresgebühr

weltweit bezahlen und Punkte sammeln; bei Manor doppelt punkten

Mitgliederrabatte und Promotionen

attraktive Angebote mit Card Specials

Rabattgutscheine mit jeder Rechnung

kostenlose Versicherungen für Reisen und Shopping, Prämienvergünstigungen bei Krankenkassen

kontaktlos bezahlen

So einfach funktioniert der digitale Antragsprozess

Kundinnen und Kunden können die Manor World Mastercard® ganz einfach via Manor.ch/Mastercard oder via Manor App beantragen (App downloadbar im Apple App-Store und Google Play-Store).

> Benötigt wird eine gültige Identitätskarte, die Identifikations- und Kreditwürdigkeitsprüfung erfolgt automatisiert durch Viseca. Ist alles in Ordnung, steht die neue Kreditkarte innert weniger Minuten digital in der "one App von Viseca" zur Verfügung.

Treue zahlt sich aus: jetzt Manor World Mastercard® beantragen und zusätzlich von einem 40%-Rabatt-Gutschein profitieren

Gutschein gültig auf das Non-Food Sortiment bei erfolgreicher Kartenbeantragung. Aktion nur bis am 22. Mai 2024 in den Manor Warenhäusern.

Über Manor

Als grösste Warenhausgruppe der Schweiz hat Manor das Ziel, ihre Kund*innen mit einem Omnichannel und 360 Grad Erlebnis zu begeistern - sowohl physisch in den Warenhäusern wie auch Online und mit der Manor App. Zur Manor Gruppe gehören 59 Manor Warenhäuser, 27 Manor Food Supermärkte und 23 Manora Restaurants. Das Unternehmen ist in allen Landesteilen vertreten und beschäftigt rund 7'500 Mitarbeitende.

Bei Manor Food liefern bereits heute ca. 700 lokale Produzent*innen im Rahmen des Manor Nachhaltigkeitsprogramms "Lokal" u.a. saisonale Produkte in die Manor Food Supermärkte. Manor ist stolz auf ein Sortiment mit über 5'000 lokalen Produkten, damit die Landwirte und lokalen Unternehmen zu unterstützen sowie den lokalen Anbau zu fördern. Auch für die Zubereitung der Gerichte in den Restaurants Manora werden frische Zutaten von höchster Qualität und zertifizierte lokale Produkte aus einem Umkreis von maximal 30 Kilometern verwendet.

