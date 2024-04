LIDL Schweiz

Lidl Schweiz: Neue Funktionen für Kundenapp

Einfachere Einlösung von Rabatten, Tickets zur EM 2024

Weinfelden (ots)

Knapp 1 Million Schweizerinnen und Schweizer haben sich bereits bei der Kundenapp von Lidl Schweiz registriert. Die Anzahl Nutzer steigt jeden Monat im fünfstelligen Bereich. Jetzt erhält die App neue Funktionen und Inhalte. Über eine Neuerung werden sich alle Nutzer freuen.

Mit knapp 1 Million Registrationen entwickelt sich Lidl Plus zu einer der meistgenutzten Kundenapps der Schweiz und ist unter den Schweizer Einzelhändlern derzeit die Nummer 1 der Top Charts in den App Stores*. Lidl Schweiz entwickelt Lidl Plus laufend weiter und berücksichtigt dabei das Feedback der Kundinnen und Kunden. So müssen die beworbenen Rabatte neu nicht mehr einzeln aktiviert werden. Sie werden an der Kasse automatisch abgezogen, sobald der Kunde die App scannt. Dies war einer der am meisten verlangten Kundenwünsche in Befragungen. Lidl Schweiz rechnet den Vorteil der Aktionen vor: Nutzt man ein ganzes Jahr lang alle via App zugespielten Lidl Plus Aktionen, kann man bis zu 1'500 Franken zusätzlich sparen. Darüber hinaus können die Kunden zukünftig von zusätzlichen individuellen Coupons in der App profitieren. Seit dem Start der App im Juni 2021 wurde bereits ein hoher zweistelliger Millionenbetrag in Form von Rabatten an die Kunden weitergegeben.

Lidl ist offizieller Partner der UEFA EURO 2024(TM). Im Rahmen dieser Partnerschaft wird auch die Lidl Plus App um Aktionen, Rabatte und Wettbewerbe erweitert. Spannend für Fussballfans: Ab dem 29. April werden über die Lidl Plus App rund 100 Tickets für die EM verlost. Dies beinhaltet Tickets für das Finale, die KO-Runde (Halb-, Viertel- und Achtelfinale) sowie die Gruppenspiele.

*Eigene Erhebung am 18.04.24 im Apple App Store & Google Play Store