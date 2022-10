Mayr-Melnhof Karton AG

Petra Pointinger – HR Person of the Year 2022

Petra Pointinger, Head of Group HR & Internal Communications der MM Gruppe, wurde von der “HR Inside Summit”, der größten HR-Konferenz im DACH-Raum, als “HR Person of the Year” ausgezeichnet. Der Preis wurde ihr als Anerkennung für die Transformation des Managements und die Integration von mehr als 6.000 Mitarbeitern in die MM Gruppe verliehen.

