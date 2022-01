Manor AG

Manor erweitert das Onlineangebot im Bereich Sport und testet mit Decathlon Schweiz in drei Warenhäusern ein Shop-in-Shop-Konzept

Manor und Decathlon Schweiz gaben heute Mittwoch bekannt, das Sportsortiment auf manor.ch mit einer Vielfalt an Produkten zu erweitern und ab April in den drei Manor Warenhäusern Fribourg, St. Gallen und Zürich Letzipark ein neues Decathlon Shop-in-Shop-Konzept zu pilotieren. Es ist ein Test für beide Unternehmen - verläuft dieser erfolgreich und findet er bei den Kunden Anklang, könnte die Partnerschaft im weiteren Verlauf ausgeweitet werden.

Sportliche Aktivitäten wie auch Freizeitaktivitäten in der Natur erfreuen sich immer grösserer Beliebtheit, letztere noch verstärkt durch die Corona-Pandemie. Das Sportsortiment von Manor bietet Kundinnen und Kunden seit Jahren eine Vielfalt an ausgesuchten Produkten für jeden Anspruch und wird nun mit der Partnerschaft mit Decathlon weiter verstärkt.

Die Zusammenarbeit mit Decathlon erfolgt stationär in Form eines Pilotprojekts sowie online, entsprechend der Omnichannel-Strategie von Manor. Die Auswahl an Sportprodukten im Freizeit- und Breitensport (Trekking/Outdoor, Fitness, Running, Beach/Swim, Snow) wird so noch grösser:

Im Sportsortiment des Online Marktplatzes manor.ch stehen den Kund*innen per sofort mehrere Tausend neue Decathlon Artikel zur Auswahl und es ist geplant, das Angebot laufend auf über 100 Sportarten zu erweitern.

stehen den Kund*innen per sofort mehrere Tausend neue Decathlon Artikel zur Auswahl und es ist geplant, das Angebot laufend auf über 100 Sportarten zu erweitern. Der Test des Shop-in-Shop-Konzepts Decathlon in den drei Manor Warenhäusern Fribourg, St. Gallen und Zürich Letzipark auf einer Fläche von 260 bis 530m2 startet am 1. April 2022. Dies ermöglicht den Kund*innen auch, vom Click & Collect Service zu profitieren. Das heisst, das gesamte Decathlon Sortiment kann online auf decathlon.ch bestellt und in den drei Warenhäusern im Decathlon Shop-in-Shop abgeholt werden.

Die Zusammenarbeit ermöglicht beiden Unternehmen, ihre jeweilige Position auf dem Schweizer Markt zu stärken: Mit dem Ausbau des Sortiments auf ihrem Marktplatz verstärkt Manor ihre digitalen Angebote und die Attraktivität im Sportbereich. Dies mit dem Ziel, das Angebot auf alle Sportkategorien auszuweiten, um so die Wünsche und Bedürfnisse ihrer Kundschaft noch besser zu erfüllen. Decathlon Schweiz nutzt den Onlinemarktplatz manor.ch als zusätzlichen Vertriebskanal. Mit dem Shop-in-Shop-Test soll auch die Kundenfrequenz in den Manor Warenhäusern gesteigert werden: Kund*innen erhalten Zugang zu einem noch vielfältigerem Sportsortiment, erlebbar vor Ort an drei Manor Standorten, und profitieren von bester Servicequalität. Das Pilotprojekt bietet Decathlon zudem die Möglichkeit, das Shop-in-Shop-Konzept an drei Manor Standorten mit erstklassiger Lage zu testen sowie die Marke in der Schweiz noch visibler und den Sport einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Adrien Lagache, Leiter Business Development Decathlon, erklärt: "Wir wollen die Schweizer Sportlerinnen und Sportler unterstützen, indem wir ihren Bedarf überall dort decken, wo es eine Nachfrage nach Dienstleistungen und Sportprodukten gibt. Ich freue mich sehr, dass Manor uns bei diesen drei grossen Warenhäusern, die hoffentlich weitere nach sich ziehen werden, Ihr Vertrauen schenkt. Dieses physische Angebot gepaart mit einer soliden digitalen Präsenz wird es uns ermöglichen, in einem Segment, in dem man uns manchmal nicht ausreichend wahrnimmt, stärker präsent zu sein. Diese Zusammenarbeit ist ein weiterer Schritt in dem Bestreben von Decathlon Schweiz, sein Geschäftsmodell zu vervollständigen, das weniger auf die eigenen Geschäfte als auf andere Verkaufsmethoden ausgerichtet ist. Nach der Eröffnung eines Fachgeschäfts in der Bergregion Zermatt Ende 2021 eröffnen wir nun durch diese privilegierte Partnerschaft mit Manor ein neues, besonderes Format: den Shop-in-Shop in einem Warenhaus. Ich freue mich auf diesen neuen Beitrag für unsere Kunden und auf die Synergien und Vorteile für die Entwicklung unserer jeweiligen Marken MANOR und DECATHLON".

Rainer C. Bloch, Category Director von Manor, fügt hinzu: "Als grösste Warenhausgruppe der Schweiz treibt Manor ihre Omnichannel-Strategie weiter voran. Decathlon ist für Manor ein idealer Retail-Partner im Sportbereich: der innovative Sportartikel-Händler und -Produzent will in der Schweiz weiter wachsen und ist ein ausgewiesener Spezialist. Unsere Kund*innen profitieren online auf manor.ch entsprechend von einer noch breiteren Produktpalette im Freizeit- und Breitensport. Mit dem Test des Shop-in-Shop Konzepts in drei Manor Warenhäusern an erstklassiger Lage ermöglichen wir all unseren sportbegeisterten Kund*innen eine grössere Auswahl und top Servicequalität und erwarten dadurch eine Zunahme der Kundenfrequenz in unseren Warenhäusern".

Über Decathlon Suisse

Decathlon verfügt über ein integriertes Gesamtkonzept. Die Firma steuert alle Phasen des Lebenszyklus seiner Produkte: von der Forschung und Entwicklung als Quelle der Innovation, einschliesslich Design, bis hin zu Produktion, Logistik und Verkauf. Dadurch kann Decathlon das beste Preis-Leistungs-Verhältnis anbieten. Die Designteams arbeiten jeden Tag mit Leidenschaft und hohen Ansprüchen, um den Sportlerinnen und Sportlern innovative, intelligente und qualitativ hochwertige Produkte anzubieten. Decathlon bietet nicht nur Sportprodukte, sondern auch Dienstleistungen (Test, Vermietung, 2nd Life) an, die darauf abzielen, die Sportausübung einer möglichst grossen Zahl von Menschen zugänglich zu machen.

International verfügte Decathlon Ende Juli 2021 über 1'715 Verkaufsstellen in 61 Ländern, 102'000 Mitarbeitende aus mehr als 80 Nationen und erwirtschaftete im Jahr 2020 einen Umsatz von mehr als 11,4 Milliarden Euro. Decathlon Schweiz ist ein Team von mehr als 930 lokalen, sportbegeisterten Menschen im Dienste der Sportförderung, es ist eine Website, ein Lager und 25 Verkaufsstellen in der ganzen Schweiz. 2017 eröffnete Decathlon in Marin-Epagnier (NE) die erste Filiale in der Schweiz. Eine Partnerschaft mit der Maus Frères-Gruppe führte im Jahr 2018 zur Übernahme der Athleticum-Kette und ermöglichte Decathlon, die Präsenz in der Schweiz auszubauen, und die eigene Entwicklungsstrategie weiter zu stärken. Heute ist Decathlon in der Schweiz mit 23 eigenen Geschäften im Warenhausformat und mit zwei City-Formaten präsent, und ist über den Vertrieb von Produkten in Geschäften von Drittanbietern vertreten.

Über Manor

Die grösste Schweizer Warenhausgruppe heisst ihre Kundinnen und Kunden an den attraktivsten Orten des Landes willkommen und trägt damit zur Belebung der Schweizer Städte bei. Gleichzeitig verfolgt das Unternehmen eine Omni-Channel-Strategie (Nutzung und Verknüpfung von physischen Geschäften und Online-Shop) und betreibt auf manor.ch auch einen Online-Marktplatz für ausgesuchte Hersteller und Markenpartner. Die Manor AG hat ihren Hauptsitz in Basel und ist in allen Landesteilen vertreten. Das Unternehmen beschäftigt rund 8 000 Mitarbeitende und bildet 260 Lernende aus. Zur Manor Gruppe gehören 59 Manor Warenhäuser, 27 Manor Food Supermärkte und 26 Manora Restaurants. Insgesamt führt Manor über eine Million Artikel von rund 2 800 Lieferanten aus der ganzen Welt. Davon sind etwa 700 lokale Produzenten, die saisonale Produkte in die Manor Food Märkte liefern.

