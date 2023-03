Rivella AG

Geschäftsgang 2022: Rivella Group wächst mit Überflieger "Focuswater"

132 Millionen Franken, 12 Prozent mehr als im Vorjahr - so viel Umsatz generierte die Rivella Group im Jahr 2022. Damit befindet sich auch die Marke Rivella wieder im Aufschwung. Besonders erfreulich entwickelte sich Focuswater, die Nr. 1 der Schweizer Vitaminwasser. - Wichtige Personalie: Ab 1. Mai 2023 ist Silvan Brauen Co-Geschäftsleiter der Rivella Group, zusammen mit Erland Brügger.

In den ersten Wochen des Jahres 2022 litten Gastronomie und Eventbereich noch unter pandemiebedingten Einschränkungen. Doch die Nachfrage erholte sich mehr und mehr. Auch deshalb können sie sich sehen lassen, die Zahlen der Rivella Group für das letzte Jahr: 132 Millionen Franken Umsatz, ein Plus von 12,2 Prozent, 99 Millionen Liter verkaufte Getränke.

Nach einer zweijährigen, durch Corona bedingten Durststrecke befindet sich die Marke Rivella wieder im Aufschwung. "Wir sind glücklich und dankbar, dass sich die Situation für unsere Kundinnen und Kunden normalisiert hat", sagt Erland Brügger, Geschäftsleiter der Rivella Group.

Focuswater - Nachfrage ungebremst

Der Überflieger im Sortiment der Gruppe heisst Focuswater. Seit 2019 hat sich der Absatz der Vitaminwasser verfünffacht. "Die Nachfrage nach leichten Getränken mit Vitaminen und ohne Kohlensäure ist ungebremst", bestätigt Brügger. "2022 lancierten wir die Focuswater Push & Calm, beide völlig ungesüsst. Das gab der Marke erneut einen Schub. Und auch für das Jahr 2023 und darüber hinaus sehen wir viel Potenzial."

Im Ausland verkaufte die Rivella Group im letzten Jahr 31 Millionen Liter. Der grösste Markt ausserhalb der Schweiz sind die Niederlande. 2020 und 2021 waren auch dort schwierige Jahre, aber nun stehen die Zeichen auf Erholung.

Enertea by Rivella - innovativ und preisgekrönt

Im Frühjahr 2022 stiess das Unternehmen in ein gänzlich neues Marktsegment vor: "Enertea by Rivella" ist das erste Getränk einer völlig neuen Kategorie - ein "Energy Tea". Die leichten Muntermacher vereinen Schweizer Bio-Alpenkräuter mit Energie spendenden Pflanzen aus Südamerika.

Das Produktkonzept ist einzigartig - das hat der Markt schnell erkannt. Auf einer Gala im November 2022 erhielt Enertea by Rivella den "Explorer Award", eine Auszeichnung des Schweizerischen Markenartikelverbands Promarca. Der Award wird für die bahnbrechendste Innovation des Jahres verliehen.

Neuer Co-Geschäftsleiter

Auch bei der Firmenleitung geht die Rivella Group neue Wege. Silvan Brauen (38), zurzeit Leiter Marketing, ist ab 1. Mai 2023 Co-Geschäftsleiter "Märkte". Der bisherige Geschäftsleiter Erland Brügger (57) wird sein Pensum reduzieren; er übernimmt die Co-Geschäftsleitung "Operations". "Gemeinsam werden wir für frische Impulse in der Organisation sorgen", sagt Silvan Brauen. "Wir möchten zeigen: Eine partizipative Führung, die die Kräfte aller Teammitglieder einbindet, ist auch auf Ebene Geschäftsleitung möglich."

Brauen arbeitet seit 2011 in verschiedenen Funktionen in der Rivella Group. Er war unter anderem für den Aufbau der internen Business Development Plattform zuständig sowie für die Integration der Vitaminwassermarke Focuswater. Silvan Brauen hat einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften der Universitäten Fribourg und Göteborg (Schweden). Er ist in Murten aufgewachsen und lebt mit seiner Partnerin und zwei kleinen Kindern in der Stadt Bern.