Davie plant, eine Schlüsselrolle bei der Unterstützung der historischen Partnerschaft zwischen Finnland, Kanada und den Vereinigten Staaten zum Bau von Eisbrechern zu spielen

Davie, das in Kanada ansässige multinationale Schiffbauunternehmen, gab heute seine Absicht bekannt, zu den ersten Beiträgen des privaten Sektors zu einem historischen trilateralen Abkommen zwischen den Regierungen Kanadas, Finnlands und der Vereinigten Staaten zu gehören.

Kanadas Premierminister Justin Trudeau und Finnlands Präsident Alexander Stubb haben gemeinsam mit US-Präsident Joe Biden auf dem NATO-Gipfel in Washington, D.C., den trilateralen „ICE Pakt" ins Leben gerufen. Diese Initiative wird die Zusammenarbeit fördern, um eine effizientere, schnellere und kostengünstigere Produktion der dringend benötigten Eisbrecher sowohl für den heimischen als auch für den Exportmarkt zu erreichen.

Da die Welt immer unbeständiger wird, besteht unter den NATO-Staaten eine beispiellose Bereitschaft und Dringlichkeit, die Zusammenarbeit in den Bereichen Forschung, Handel, Energie und Sicherheit in den umstrittenen Polarregionen zu verstärken. Eisbrecher sind der Schlüssel zur Erfüllung gemeinsamer Prioritäten. Während die gegnerischen Schiffbauindustrien auf einer effektiven Kriegsgrundlage arbeiten, fehlt es den westlichen Verbündeten deutlich an ausreichenden Eisbrechern und anderen Spezialschiffen. Keine einzelne Nation kann diese Herausforderung alleine lösen, aber vertrauenswürdige Verbündete mit gemeinsamen Zielen und einem fortschrittlichen Schiffbau können es.

Davie lobt die Vision der Partner bei der Schaffung des ICE-Pakts. Als Spezialist für Eisbrecher mit hochmodernen Anlagen in Kanada und Finnland ist Davie in einzigartiger Weise qualifiziert, einen wichtigen Beitrag zu leisten. Das finnische Unternehmen von Davie, Helsinki Shipyard, hat mehr als 50 % der weltweiten Eisbrecherflotte gebaut. Davie baut auch den weltweit größten Auftragsbestand an Polareisbrechern für die kanadische Regierung in Quebec.

Die Nachfrage nach diesen spezialisierten, schwer zu bauenden Schiffen ist mit mehr als 80 offenen Projekten in westlichen Ländern wohl so hoch wie nie zuvor. Im Rahmen des ICE Paktes wird die weltweite diplomatische Zusammenarbeit den Eisbrecherbauern helfen, diese Möglichkeiten zu nutzen.

Der ICE-Pakt umfasst zunächst drei Schwerpunktbereiche: 1. Verbesserter Informationsaustausch; 2. Entwicklung der Arbeitskräfte; 3. Eine aktive Aufforderung an Partner und Verbündete, in Kanada, den USA und Finnland gebaute Eisbrecher zu kaufen. In den kommenden Monaten wird in einer Vereinbarung zwischen den Partnern ein praktischer Rahmen für die Umsetzung des ICE-Pakts in jedem Land festgelegt. Dazu gehört auch ein Mechanismus zur Aufnahme neuer Verbündeter und Partner.

Der ICE Pakt zielt darauf ab, die Effizienz, Widerstandsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit des Schiffbaus in den Partnerländern zu stärken. Der Bau überlegener Schiffe für den Inlands- und Exportmarkt wird die kollektive Seemacht stärken, das Wirtschaftswachstum fördern und Tausende von qualifizierten Arbeitsplätzen schaffen.

Über Davie

Davie, seit 1825 in Québec, Kanada, ansässig, ist ein weltweit führender Konstrukteur und Hersteller von Spezialschiffen wie Eisbrechern, Fähren und Kriegsschiffen für staatliche und kommerzielle Kunden. Davie wurde am 4. April 2023 Partner in der nationalen Schiffbaustrategie der kanadischen Regierung. Diese historische Vereinbarung betrifft den Entwurf und den Bau der größten und technologisch fortschrittlichsten Schiffe, die jemals in und für Kanada gebaut wurden. Das erste Arbeitspaket im Wert von 8,5 Milliarden Dollar umfasst sieben schwere Eisbrecher und zwei große Fähren mit Hybridantrieb. Davie ist Teil der Davie-Gruppe, die im November die finnische Helsinki-Werft, den Weltmarktführer im Eisbrecherbau, erworben hat 2023. Weitere Informationen finden Sie unter davie.ca und helsinkishipyard.fi.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Marcel Poulin Direktor, Externe Angelegenheiten und Industriebeteiligung, marcel.poulin@davie.ca">Davie marcel.poulin@davie.ca +1 581 992-8564

