Tapetenwechsel in Sicht: Reka öffnet Ferienanlagen und Swiss Holiday Park am 15. Mai 2020

Nach sechs Wochen Homeoffice, Homeschooling und #stayathome sehnen sich die Menschen nach einem absehbaren Tapetenwechsel. Die Schweizer Reisekasse Reka öffnet ihre Ferienanlagen in der Schweiz wieder per 15. Mai 2020. Der zur Reka-Gruppe gehörende Swiss Holiday Park in Morschach öffnet ebenfalls per Mitte Mai. Reka hat ein Schutzkonzept für Gäste und Mitarbeitende erarbeitet. Der Umfang der angebotenen Leistungen, z.B. Gastroangebote, Freizeiteinrichtungen, Kinderanimation, wird je nach Entscheiden der Behörden bis zur Hauptsaison hin kontinuierlich hochgefahren.

Ferienwohnungen eignen sich ideal für einen Tapetenwechsel, denn das "Social Distancing" kann problemlos eingehalten werden. Die Wohnungen sind bestens ausgestattet, und die Gäste können sich selbst versorgen.

Gesundheit von Gästen und Mitarbeitenden geht vor

Die Mitarbeitenden in den Reka-Feriendörfern setzen die Schutzbestimmungen des Bundesamtes für Gesundheit vollumfänglich um. Der Zutritt zu den Hallenbädern und Fitnesseinrichtungen wird kontingentiert, damit die Gäste den Abstand von zwei Metern einhalten können. Im Gastrobereich gibt es vorwiegend Take-away-Angebote, der Rekalino Club bleibt noch geschlossen.

Swiss Holiday Park

Der Swiss Holiday Park in Morschach (SZ) empfängt ab 15. Mai 2020 wieder Gäste sowohl in den Ferienwohnungen als auch im Hotel. Die Bäder sind vorerst nur für Aufenthaltsgäste zugänglich, die Restaurants bieten neben den normalen Angeboten für die Hotelgäste auch Take-away-Verpflegung an, und der Shop öffnet mit eingeschränkten Betriebszeiten. Outdoorangebote wie der Waldpark, der Erlebnishof Fronalp oder die Detektiv-Trails sind offen. Die Indoor- und Wellnessanlagen bleiben vorerst geschlossen. Der Swiss Holiday Park prüft regelmässig, inwieweit und in welchem Zeitraum diese Angebote wieder geöffnet werden können.

Kurzferienangebote für Tapetenwechsel

Reka bietet für den Frühsommer Kurzferienangebote und somit einen willkommenen Tapetenwechsel. Es zeigt sich, dass Ferien in der Schweiz, die Natur, die Sicherheit und Verlässlichkeit im Inhalt gefragter sind denn je. Für die gesamte Sommer- und Herbstsaison sind noch Angebote verfügbar. Reka empfiehlt Kunden, die an die Schulferien gebunden sind, baldmöglichst zu buchen.

Pressekontakt:

Kontaktperson für weitere Auskünfte:

Roger Seifritz, Direktor, Tel. +41 31 329 67 67

Download Medienmitteilung und Bildmaterial: https://reka.ch/medien