Schweizer Reisekasse (Reka) Genossenschaft

Gelangweilte Kinder zu Hause? Die digitale Reka-Ferien-Challenge bringt wieder Freude und Spass in die Stube

Bern (ots)

Die Schweiz ist im Ausnahmezustand. Wegen der Corona-Pandemie fallen für die meisten Familien die geplanten Frühlingsferien ins Wasser. Nun sorgt Reka mit ihrer Challenge ab Ostern für Abwechslung. Gesucht sind kreative «Fake»-Ferienfotos - aufgenommen im eigenen Wohnzimmer.

Gerade für Familien gestaltet sich die Zeit während «stay@home» herausfordernd: Die Eltern arbeiten teilweise im Homeoffice und pendeln zwischen Videokonferenzen, Homeschooling und Kinderbetreuung hin und her. Der Bedarf an Beschäftigung und die Sehnsucht nach den nächsten Ferien sind gross.

Mit «Fake»-Ferienfotos echte Ferien gewinnen

Die Reka-Ferien-Challenge startet am 9. April 2020. Gesucht sind kreative «Fake»-Ferienfotos, aufgenommen in den eigenen vier Wänden. Dazu braucht es nur wenige Gegenstände aus dem Haushalt und das passende Outfit. Dann legt man sich auf den Boden und macht ein Bild aus der Vogelperspektive. So wird die Schwerkraft aufgehoben, und es gibt faszinierende und lustige Bilder. Ob die Protagonisten über das Parkett schlitteln, den Drachen steigen lassen oder einen Salto ins Badetuch wagen - der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Die Community bestimmt die Sieger durch ein Voting, zu gewinnen gibt es 10× echte Reka-Ferien.

www.reka-ferien-challenge.ch, #rekaferienchallenge

