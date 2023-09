Nach Cyberangriff: Medgate Ärzteteam wieder wie gewohnt für die Patientinnen und Patienten erreichbar

Basel (ots) - Medgate hat einen Cyberangriff auf Teile der IT-Infrastruktur mit zwei Zugriffsversuchen am 30. August sowie am 4. September 2023 festgestellt und abgewehrt. Nach aktuellem Kenntnisstand wurden weder Patientendaten oder sensible Unternehmensdaten entwendet, noch wurden Systeme verschlüsselt. Die befallenen Systeme wurden identifiziert und isoliert. Um Folgeschäden auszuschliessen, werden die Systeme ...

