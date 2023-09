Medgate AG

Cyberangriff auf Teile der IT-Infrastruktur von Medgate

Basel (ots)

Medgate hat einen Cyberangriff auf Teile der IT-Infrastruktur mit zwei Zugriffsversuchen am 30. August sowie am 4. September 2023 festgestellt und abgewehrt. Nach aktuellem Kenntnisstand wurden weder Patientendaten oder sensible Unternehmensdaten entwendet, noch wurden Systeme verschlüsselt. Die befallenen Systeme wurden identifiziert und isoliert. Um Folgeschäden auszuschliessen, werden die Systeme derzeit einer eingehenden IT-forensischen Analyse unterzogen. Dieser Prozess wird einiges an Zeit in Anspruch nehmen. In der Folge ist Medgate vorerst nur eingeschränkt und zeitweise nicht erreichbar.

Bei Medgate wurden am 30. August und 4. September 2023 Angriffe auf Teile der IT-Infrastruktur erkannt. Das Sicherheitsdispositiv des Unternehmens hat die beiden Angriffe jeweils frühzeitig registriert. Innert kurzer Zeit wurden Gegenmassnahmen ergriffen, um die Attacken abzuwehren. Medgate steht in Kontakt mit den entsprechenden Behörden. Um potenziell infizierte Systeme zu isolieren, wurden Teile der IT-Infrastruktur heruntergefahren. Dies führte ab Donnerstag vergangener Woche erst zu längeren Wartezeiten auf den Telefonlinien - die Medgate Apps waren offline. Seit dem zweiten Angriffsversuch am Montagmorgen ist Medgate nun für die Patientinnen und Patienten auch telefonisch nicht mehr erreichbar.

Nach aktuellem Kenntnisstand wurden keine Patientendaten oder sensible Unternehmensdaten entwendet. Der Schutz dieser Daten hat für Medgate oberste Priorität.

Für die Unannehmlichkeiten entschuldigt sich Medgate bei allen Patientinnen und Patienten und bei den Partnern. Das Unternehmen wird bei neuen Erkenntnissen ergänzend über den Zwischenfall informieren.

Über Medgate

Bei Medgate denken wir Medizin neu, um unseren Patientinnen und Patienten überall einen einfachen Zugang zu bezahlbarer und erstklassiger medizinischer Behandlung zu ermöglichen. Dank innovativer Digital-Health-Lösungen bringt Medgate die Ärztinnen und Ärzte dahin, wo die Patientinnen und Patienten sie brauchen. Dabei stehen das Wohl der Patientinnen und Patienten sowie der Nutzen der Gesellschaft im Zentrum. Medgate wurde 1999 gegründet, betreibt seit 2000 das grösste telemedizinische Ärztezentrum Europas und verfügt dadurch über eine ausserordentliche Erfahrung und grosses Wissen in der Telemedizin. Seit 2022 gehört BetterDoc, der europäischen Marktführer für die Suche und Vermittlung von hoch spezialisierten Ärzten, zur Medgate Holding. In der gesamten Medgate Holding - zu der Medgate Schweiz, Medgate Deutschland, Medgate Philippinen und BetterDoc gehören - sind über 680 Mitarbeitende tätig. Bei Medgate Schweiz arbeiten rund 300 Mitarbeitende, davon über 100 Ärztinnen und Ärzte. Neben der Medgate Tele Clinic stehen den Patientinnen und Patienten auch die Medgate Mini Clinics sowie die Ärztinnen und Ärzte und die Kliniken des Medgate Partner Network zur Verfügung. Seit 2022 ist Medgate ein Unternehmen der Otto Group.