Neu in der OneDoc App: via Notfallberatung Button das Medgate Ärzteteam kontaktieren

Basel (ots)

Seit Ende Februar 2023 können OneDoc Nutzer in medizinischen Notfällen mit Medgate in Kontakt treten und so ihre Situation mit einem Arzt oder einer Ärztin besprechen. Diese Partnerschaft ermöglicht den Patientinnen und Patienten, im Notfall über ihre OneDoc App rasch und unkompliziert telemedizinische Hilfe zu bekommen.

Der Service wird rund um die Uhr und in vier Sprachen (Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch) angeboten und richtet sich sowohl an Erwachsene als auch an Kinder und Jugendliche.

Starke Partnerschaft

Mit der neuen Funktionalität Notfallberatung kombinieren Medgate als grösstes ärztliches telemedizinisches Zentrum Europas sowie OneDoc als führender Schweizer Anbieter von Online-Terminbuchungen ihre Stärken und bieten den Patientinnen und Patienten in der Schweiz so einen umfassenden Service über eine zentrale Plattform. 2.3 Millionen Schweizerinnen und Schweizer haben sich bisher auf der Plattform OneDoc.ch oder in der OneDoc App registriert. Während OneDoc über Online-Terminbuchungen und Video-Sprechstunden vor allem in die Schnittstelle zwischen Patienten und Gesundheitsfach-personen investiert, verfolgt Medgate als Telemedizin-Anbieterin den Ansatz, die Ärztinnen und Ärzte dorthin zu bringen, wo die Patientinnen und Patienten sie brauchen.

Langjährige Erfahrung

Medgate hat über 20 Jahre Erfahrung in der telemedizinischen Behandlung von Kindern und Erwachsenen. Da das Unternehmen für mehrere Kantone das ärztliche Notfalltelefon sowie das pädiatrischen Notfalltelefon Medgate Kids Line betreibt, ist das Medgate Ärzteteam auch in der Behandlung und Triagierung von medizinischen Notfällen sehr kompetent. Die Hälfte aller Fälle kann am Telefon abschliessend behandelt werden, sodass keine weitere physische Behandlung notwendig ist. In den anderen Fällen überweist das Ärzteteam entsprechend der Dringlichkeit an eine physische Arztpraxis oder direkt auf die Notfallstation eines Spitals in der Nähe. Auf diese Weise werden die Notfallstationen signifikant entlastet und so die Gesundheitskosten reduziert.

Über OneDoc

OneDoc ist ein Zürcher-Genfer Jungunternehmen mit 40 Vollzeitmitarbeitenden. Seit der Gründung hat sich OneDoc zum führenden Schweizer Anbieter von Online-Terminbuchungen und Video-Sprechstunden im Schweizer Gesundheitswesen etabliert. So war OneDoc für die technische Umsetzung der Impfkampagne des BAGs verantwortlich. Heute verzeichnet die Plattform OneDoc.ch monatlich rund 4 Millionen Seitenaufrufe und 2.3 Million registrierte Schweizerinnen und Schweizer. Ferner bieten etwa 6'000 Spitäler, Ärztinnen und Ärzte sowie Therapeutinnen und Therapeuten aus 160 Fachrichtungen per Online-Terminbuchungen ihre Dienstleistungen an. Die Lösung wurde ausschliesslich in der Schweiz entwickelt und wird in mehreren Schweizer Rechenzentren beherbergt. Darüber hinaus wird die Privatsphäre der Daten der Patientinnen und Patienten gewahrt und die ärztliche Schweigepflicht eingehalten.

Über Medgate

Medgate denkt Medizin neu, um Patientinnen und Patienten überall einen einfachen Zugang zu bezahlbarer und erstklassiger medizinischer Behandlung zu ermöglichen. Dank innovativer Digital Health-Lösungen bringt Medgate die Ärztinnen und Ärzte dahin, wo die Patientinnen und Patienten sie brauchen. Dabei stehen das Wohl der Patientinnen und Patienten sowie der Nutzen der Gesellschaft im Zentrum. Medgate wurde 1999 gegründet, betreibt seit 2000 das grösste ärztliche telemedizinische Zentrum Europas und verfügt dadurch über eine ausserordentliche Erfahrung und grosses Wissen in der Telemedizin. Seit 2022 gehört BetterDoc, der europäischen Marktführer für die Suche und Vermittlung von hoch spezialisierten Ärzten, zur Medgate Holding. In der gesamten Medgate Holding - zu der Medgate Schweiz, Medgate Deutschland, Medgate Philippinen und BetterDoc gehören - sind über 680 Mitarbeitende tätig. Bei Medgate Schweiz arbeiten rund 300 Mitarbeitende, davon über 100 Ärztinnen und Ärzte. Neben der Medgate Tele Clinic stehen den Patientinnen und Patienten auch die Medgate Mini Clinic sowie die Ärztinnen und Ärzte und die Kliniken des Medgate Partner Network zur Verfügung. Seit 2022 ist Medgate ein Unternehmen der Otto Group.