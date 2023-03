BioTouch

BioTouch™ gibt die Übernahme von Titan Solutions bekannt und baut damit seine internationalen Kapazitäten deutlich ausl

West Haven, Conn., 2. März 2023 (ots/PRNewswire)

BioTouch™, ein führender Anbieter von ausgelagerter medizinischer Versorgung, Ausrüstung und Logistikdienstleistungen für die Gesundheitsbranche und Portfoliounternehmen von Atlantic Street Capital („ASC"), gab heute die Übernahme von Titan Solutions bekannt, einem führenden Anbieter von Logistik-, Ausrüstung- und Life-Sciences-Supply-Chain-Management-Lösungen mit Sitz in Shannon, Irland. Diese Übernahme wird die internationalen Kapazitäten von BioTouch erheblich erweitern und die Position des Unternehmens als weltweit führendes Unternehmen im Bereich Supply Chain Management im Gesundheitswesen stärken, das Lösungen für mehr als 160 Länder anbietet.

„Wir freuen uns sehr, die Übernahme von Titan Solutions bekannt zu geben, die unsere Möglichkeiten, unsere Kunden in Europa und weltweit zu bedienen, erheblich verbessern wird", sagte Ruth Abdulmassih, CEO von BioTouch. „Durch die Hinzufügung des Fachwissens von Titan in den Bereichen Logistik, Ausrüstung und Life-Sciences Supply-Chain-Management-Lösungen in Kombination mit unseren bestehenden Fähigkeiten können wir unsere Kunden bei der Verwaltung ihrer wichtigsten Proben und Lieferungen besser unterstützen, unabhängig von ihrem Standort auf der Welt. Wir freuen uns besonders, das erfahrene Management-Team von Titan willkommen zu heißen, dessen nachweisliche Erfolge und Branchenkenntnisse eine Bereicherung für unser Unternehmen sein werden. Wir sind zuversichtlich, dass wir mit der Integration unserer Teams einen noch größeren Erfolg bei der Bereitstellung außergewöhnlicher Dienstleistungen und Lösungen für unsere Kunden in der Life Sciences-Branche erzielen werden."

Paul Collins, CEO von Titan Solutions, schloss sich den Worten von Ruth an: „Die einzigartige Position von Titan als ‚̦Tor zu Europa und dem Rest der Welt' stärkt die globale Präsenz von BioTouch", und betonte gleichzeitig die strategische Übereinstimmung und nahtlose Verbindung zwischen beiden Unternehmen, die seit vielen Jahren Handelspartner sind.

Als Portfoliounternehmen von Atlantic Street Capital verfügt BioTouch über eine nachweisliche Erfolgsbilanz in Bezug auf Wachstum und Innovation im Bereich des Lieferkettenmanagements im Gesundheitswesen. Mit dieser Übernahme ist das Unternehmen besser positioniert, um die Bedürfnisse seiner Kunden auf der ganzen Welt zu erfüllen.

„BioTouch ist ein starker Leistungsträger in unserem Portfolio und wir freuen uns, dass das Unternehmen weiter wächst und seine internationalen Kapazitäten ausbaut", sagte Andy Wilkins, Managing Partner bei Atlantic Street Capital. „Diese Akquisition unterstützt die Strategie des Unternehmens für die globale Expansion, die Entwicklung neuer Produkte zur Temperaturkontrolle und das materielle Wachstum innerhalb der klinischen Studien und der Pharmaindustrie. Das Unternehmen wird weiter wachsen, sowohl durch organische Wachstumsinitiativen als auch durch die Übernahme von einzigartigen und ergänzenden Unternehmen wie Titan Solutions."

Informationen zu BioTouch

Mit BioTouch erhalten Krankenhäuser, Labore und Life-Science-Organisationen eine einzige, technologiegestützte Lösung für alle ihre Ausstattungs- und Logistikanforderungen. Sie können Kosten senken und die Patientenversorgung verbessern, wenn sie einen Partner haben, mit dem sie das alles mit mehr Sorgfalt erledigen können. BioTouch wurde 2018 gegründet und bietet Lieferungen, Ausstattungen und leichte Logistiklösungen am selben Tag an. Das Unternehmen konzentriert sich ausschließlich auf die medizinische Labor- und Krankenhausbranche und bedient universitäre Gesundheitssysteme, unabhängige Labore, Auftragsforschungsinstitute und nationale Gesundheitssysteme. Das Unternehmen ist bekannt für seine führende Technologie und maßgeschneiderte Software, die eine Echtzeit-Bestellung und -Verfolgung von Kurier- und Probenstandorten sowie eine Routenoptimierung ermöglicht. BioTouch hat seinen Sitz in West Haven, CT.

Besuchen Sie www.biotouchglobal.com.

Informationen zu Titan Solutions

Titan Solutions ist ein Anbieter von Supply-Chain-Lösungen für eine Reihe von Branchen, darunter Life Science. Durch den Einsatz seiner Mitarbeiter, Prozesse und innovativen Technologien arbeitet Titan mit globalen Kunden an der Anwendung komplexer Lieferkettenlösungen, um sie für ihr Wachstum zu rüsten. Innerhalb seines vertikalen Life-Science-Geschäftsbereichs ist Titan Solutions ein Alleinanbieter für die Entwicklung, das Fulfillment und den Vertrieb von Diagnose- und Probenentnahmekits an Kliniken und Verbraucher über sein nach ISO 13485:2016 zertifiziertes und digital verbessertes Netzwerk.

Besuchen Sie www.titansolutions.ie.

Informationen zu Atlantic Street Capital

ASC ist eine Private-Equity-Gesellschaft, die in Unternehmen des unteren Mittelstandes investiert, die für die nächste Wachstumsphase bereit sind. Das Unternehmen wendet sich an unternehmerisch denkende Managementpartner und grundsätzlich solide Unternehmen mit einem EBITDA zwischen 4 und 25 Millionen US-Dollar, die von Kapitalinvestitionen und der wertsteigernden strategischen und operativen Unterstützung von ASC profitieren werden. Daher arbeitet ASC eng mit dem Management zusammen, um den Wert des Unternehmens freizulegen und ihm zum Erfolg zu verhelfen. Weitere Informationen finden Sie auf www.atlanticstreetcapital.com.

