Groupe Mutuel

Le Groupe Mutuel lance ProtectLife afin de repenser le système de prévoyance

Bild-Infos

Download

Martigny (ots)

Souhaitant consolider son rôle de partenaire de référence tant en Santé qu'en Prévoyance, le Groupe Mutuel lance ProtectLife, une solution novatrice qui invite à la réflexion autour d'un " 4e pilier ". Cette approche de prévoyance individuelle intégrant une dimension santé entend répondre aux besoins d'évolution du système des trois piliers.

À l'interconnexion des défis financiers et de santé, ce nouveau produit vise à participer à la réflexion sur la modernisation de notre système de prévoyance. En effet, l'assureur voit en ProtectLife une réponse concrète aux besoins dans un marché en pleine mutation en proposant une protection financière à long terme élargie à la santé : une couverture hybride garantissant un capital à la fois pour les risques prévoyance et le risque de maladie grave. Il s'agit du premier produit de prévoyance 3a en Suisse associant épargne fiscalement déductible et prestation en capital lors de maladie grave.

Les fondements d'un 4e pilier

Avec le lancement de ProtectLife, le Groupe Mutuel pose les jalons d'un 4e pilier, pensé comme un prolongement volontaire des dispositifs de prévoyance existants. Un système où l'anticipation des risques de santé, la couverture des coûts liés à la longévité et la constitution d'un capital dédié au 3e âge s'articulent de manière cohérente et en phase avec les enjeux socio-démographiques et sanitaires d'aujourd'hui comme de demain. La déductibilité fiscale du pilier 3a constitue par ailleurs une dimension pertinemment en adéquation avec les préoccupations collectives en matière de prévoyance.

Cette perspective s'intègre également dans une réalité de plus en plus tangible : si une part importante des coûts de santé est actuellement couverte, leurs impacts financiers indirects reposent encore largement sur la responsabilité individuelle. Une maladie grave peut notamment engendrer une perte de revenus sous-estimée, des frais d'accompagnement inattendus ou des besoins spécifiques non anticipés. Ainsi, la capacité à préserver sa stabilité financière en cas de coups durs devient centrale.

" Grâce à notre positionnement unique sur le marché, à la croisée de la santé et de la prévoyance, nous pouvons proposer, avec ProtectLife, une solution complète qui répond aux besoins sociétaux actuels. La constitution d'un capital dédié à la santé et au 3e âge, déductible fiscalement, représente un premier pas réaliste vers la conception d'un 4e pilier. ", affirme Pascal Dinichert, Responsable Prévoyance individuelle au Groupe Mutuel.

Une épargne au service des risques de santé

ProtectLife s'inscrit pleinement dans la stratégie de diversification du Groupe Mutuel, qui souhaite renforcer sa place sur le marché de la prévoyance individuelle avec un produit d'épargne précurseur et " tout-en-un ". La couverture garantit un soutien financier destiné à faire face aux conséquences économiques en cas d'incapacité de gain, de décès mais également de maladie grave. Et si la santé de la personne assurée n'est pas fragilisée, la somme garantie est versée à l'échéance du contrat.

Imaginé comme une véritable offre intégrée santé et prévoyance, ProtectLife vise en somme à sécuriser la santé financière contre les aléas de la vie et les frais de santé augmentant avec l'âge. Par le biais de cette solution, le Groupe Mutuel invite donc à repenser non seulement notre système des trois piliers mais aussi la protection individuelle : plus intégrée, plus anticipative et surtout alignée avec les modes de vie d'aujourd'hui.