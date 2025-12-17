Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

Les véhicules rechargeables progressent, mais l'objectif n'est pas atteint

Vernier/Ostermundigen (ots)

L'analyse annuelle du TCS montre que le parc de voitures électriques a de nouveau augmenté cette année et que l'électromobilité a renforcé sa part dans le total des véhicules. Le fait que l'objectif de la Feuille de route électromobilité n'ait pas été atteint montre clairement que l'électromobilité n'est pas encore un acquis et que les conditions-cadres doivent continuer à être améliorées.

Le marché suisse des voitures neuves a connu une année difficile et a enregistré un recul entre janvier et novembre par rapport à 2024. L'analyse annuelle du TCS montre toutefois que les voitures électriques (hybrides rechargeables et voitures 100 % électriques) ont bien résisté dans le marché global. Les voitures entièrement électriques ont augmenté leur part de marché des nouvelles immatriculations de 3 points de pourcentage pour atteindre 22 %. Leur part de marché n'était ainsi que légèrement inférieure à celle des véhicules à essence, qui ont encore atteint 24 %. Les hybrides rechargeables ont progressé de 2 points pour atteindre une part de marché de 11 %.

Plus de 370'000 véhicules rechargeables en circulation

Environ 375'000 véhicules rechargeables (voitures électriques et hybrides rechargeables) circulent actuellement sur les routes suisses. Leur parc continue de croître fortement et a environ triplé depuis 2021 pour atteindre 8 % du parc total. La part de marché des nouvelles immatriculations s'élève à environ 33 % à la fin de l'année. L'objectif de la Feuille de route électromobilité, dans laquelle sont représentés différents acteurs de la branche, n'est ainsi pas atteint. Celle-ci prévoyait une part de marché de 50 % d'ici à la fin de l'année 2025. Il apparaît clairement que l'électromobilité n'est pas encore un phénomène qui s'impose de lui-même et que les conditions-cadres doivent encore être améliorées.

De nombreux automobilistes hésitent aujourd'hui à acheter une voiture électrique, notamment en raison d'une infrastructure de recharge encore insuffisante. Les locataires, en particulier, ont besoin d'un meilleur accès aux stations de recharge. Le TCS s'engage en faveur du développement de l'installation de bornes de recharge dans les immeubles locatifs, les parkings souterrains et au sein des entreprises. En outre, le potentiel de bornes de recharge publiques reste important dans les zones urbaines, où vivent de nombreux locataires. Pour les stations de recharge publiques, une plus grande transparence des prix et des possibilités de paiement simples sont également nécessaires.

À la poursuite de Tesla

Parmi les voitures électriques les plus vendues de l'année, Tesla reste en tête avec le Model Y (3713 véhicules, état au 1er décembre). La position de Tesla n'est toutefois pas gravée dans le marbre. Les deuxième et troisième places sont occupées par Skoda, avec les modèles Elroq (2896 véhicules) et Enyaq (2411 véhicules), faisant de la marque la plus performante dans le segment électrique. Le groupe Volkswagen représente environ 50 % des voitures électriques vendues. Volvo, Renault et BMW figurent également dans le top 10. Le fait que les marques traditionnelles se rapprochent du pionnier de l'électrique Tesla montre que le marché des voitures électriques gagne en maturité et se développe en largeur.

La pénétration croissante de l'électromobilité dans le parc automobile se reflète également dans la répartition par âge des voitures de tourisme. Pour les véhicules âgés de cinq ans ou moins, les voitures électriques, les hybrides rechargeables et les hybrides constituent déjà la majorité. En revanche, pour les véhicules de plus de cinq ans, les motorisations alternatives jouent encore un rôle marginal.