Medienmitteilung: Aktionstag für Menschen im globalen Süden

Luzern/ Bern, 17. März 2021. 20 Jahre ist es her, seit die ersten Max Havelaar-Rosen in die Schweiz kamen. Auch am kommenden Samstag werden 50’000 von ihnen an den Strassenaktionen von Brot für alle und Fastenopfer an die Leute gebracht. Freiwillige aus Pfarreien und Kirchgemeinden verkaufen sie – und neu auch 20'000 Tafeln Schokolade – zugunsten von Kleinbauernfamilien im globalen Süden. Laut den Hilfswerken eine schöne Bilanz für ein «Coronajahr».

An über 500 Orten verkaufen am Samstag, 20. März 2021, unzählige von Freiwilligen die Rosen und Schokoladentafeln. «Dass trotz der unsicheren Lage so viele Kirchgemeinden und Pfarreien mitmachen, freut uns. So können wir auch in diesem Jahr die Menschen in unseren Projekten unterstützen», sagt Mischa von Arb, Koordinator der Ökumenischen Kampagne, in deren Rahmen die Aktion durchgeführt wird. Denn die Corona-Krise hat in den Ländern des globalen Südens Hunger und Armut vielerorts verstärkt.

Der Aktionstag in Zeiten von Corona

Weil das Schenken von Rosen in Corona-Zeiten nicht immer einfach ist, wird auch auf die App «Give a Rose» gesetzt: Damit können digitale Blumen verschickt und mit einer Grussbotschaft versehen werden. Die Schokoladentafeln werden zum ersten Mal verkauft: «So sind die Kirchgemeinden und Pfarreien flexibler in der Gestaltung der Aktionstage und zeitlich unabhängiger», sagt von Arb.

Mit dem Verkauf zugunsten der Projekte von Brot für alle und Fastenopfer werden Menschen im globalen Süden unterstützt, beispielsweise, um sich besser an die Folgen des Klimawandels anzupassen, sich gegen die Abholzung des Regenwaldes zu wehren oder für ihre Rechte einzustehen.

Die Ökumenische Kampagne macht dieses Jahr denn auch auf die Klimakrise aufmerksam. Unter dem Motto «Klimagerechtigkeit – jetzt!» lassen die Entwicklungsorganisationen Menschen aus Afrika, Asien und Lateinamerika zu Wort kommen, die von den Folgen der Klimaerhitzung berichten.

Weitere Infos:

Verkaufsstandorte auf: www.sehen-und-handeln.ch/aktionstag

App: www.give-a-rose.ch

Zum Kampagnenthema: www.klimagerechtigkeit-jetzt.ch

Auskünfte:

Lorenz Kummer,

Medienbeauftragter Brot für alle, lkummer@bfa-ppp.ch, 079 489 3824

Matthias Dörnenburg,

Leiter Kommunikation Fastenopfer, doernenburg@fastenopfer.ch , 041 227 59 21

Brot für alle, Bürenstrasse 12, 3007 Bern. www.brotfueralle.ch

Fastenopfer, Alpenquai 4, 6002 Luzern. www.fastenopfer.ch