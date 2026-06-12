Pro Infirmis Schweiz

Pro Infirmis si apre a nuove adesioni

Zurigo (ots)

L'assemblea delle delegate e dei delegati di Pro Infirmis ha deciso di rafforzare l'inclusione interna adottando un nuovo modello di adesione, e fatto il punto su un anno caratterizzato dalla nuova struttura organizzativa e da un solido risultato finanziario.Nella stessa occasione, è stato pubblicato l'indice dell'inclusione 2026, studio che illustra lo stato attuale dell'inclusione delle persone con disabilità in Svizzera.

In occasione della 107a assemblea delle delegate e dei delegati di Pro Infirmis del 12 giugno 2026, è stato approvato un modello di adesione "aperta": se attualmente l'associazione consente l'adesione solo a un numero limitato di organizzazioni e di membri di organi interni, in futuro sarà aperta a tutte le persone interessate in Svizzera.

"Con questa misura, Pro Infirmis intende promuovere ulteriormente la partecipazione ai sensi della Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità affinché dirette e diretti interessati di tutta la Svizzera possano influire sulle decisioni di Pro Infirmis e sostenere l'associazione anche in qualità di membri", ha dichiarato il co-presidente Manuele Bertoli. Le modifiche agli statuti verranno sottoposte ad approvazione in occasione dell'assemblea delle delegate e dei delegati del 2027.

Una solida base finanziaria

Pro Infirmis ha concluso il 2025 con un utile d'esercizio di 2,5 milioni di franchi e un risultato annuale di 5,2 milioni di franchi, un successo dovuto in particolare all'aumento delle donazioni, alla collaborazione con la Confederazione e i Cantoni, e a un impiego responsabile dei fondi.

"Grazie ai nostri importanti partner, abbiamo potuto consigliare e sostenere persone con disabilità in tutta la Svizzera, e salvaguardare il capitale proprio dell'organizzazione così da restare indipendenti e operativi a lungo termine", spiega la co-presidente Pearl Pedergnana.

Nuove strutture e rafforzamento del comitato

Nel 2025, Pro Infirmis ha perfezionato la sua struttura organizzativa, ora suddivisa in quattro regioni: Est, Centro, Ovest e Sud. I servizi di consulenza e le sedi cantonali esistenti non hanno subìto modiche e continuano il loro lavoro di prossimità a favore della popolazione locale. La nuova struttura favorisce gli scambi professionali, rafforza il coinvolgimento delle regioni nella direzione e semplifica i processi interni.

L'assemblea ha inoltre deciso di potenziare il comitato di Pro Infirmis con un nuovo membro. È stata eletta Tina Aeschbach, sorda, quale rappresentante di un membro collettivo (UCBCiechi).

Indice dell'inclusione 2026

Al termine dell'assemblea, Pro Infirmis ha presentato l'indice dell'inclusione 2026, la seconda edizione del suo studio rappresentativo nazionale sull'inclusione delle persone con disabilità in Svizzera, che permette di monitorare la situazione e gli sviluppi rispetto alla prima edizione di tre anni fa. Ragguagli più approfonditi si trovano sul sito di Pro Infirmis.