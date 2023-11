Andermatt Swiss Alps AG

Car-Sharing jetzt neu auch in Andermatt dank Sponti-Car und Alpine Mobility

Sponti-Car, das nachhaltige Schweizer Car-Sharing-Angebot, ist ab sofort auch in Andermatt verfügbar. Das auf Elektromobilität basierende Angebot bietet Einheimischen und Gästen in Andermatt zahlreiche Vorteile. Nach dem on-demand Mobilitätsservice mybuxi ist dies die zweite Mobilitätsinitiative des Vereins Alpine Mobility, welcher nachhaltige Mobilität in der Gotthardregion fördern und langfristig etablieren will.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Medienmitteilung im Anhang.

*** English version attached ***

Freundlich grüsst

Yves Althaus

Yves Althaus Geschäftsführer Alpine Mobility Destination Development and Operation

Andermatt Swiss Alps AG Bahnhofplatz 3 6490 Andermatt +41 79 364 72 04 y.althaus@andermatt-swissalps.ch