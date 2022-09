Ford Motor Company Switzerland SA

"Der Pick-up" startet endgültig durch: Neuer Ford Ranger ab ist sofort auch in der Ausführung Limited- und Wildtrak bestellbar

3 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Wallisellen (ots)

Ford nimmt ab sofort Bestellungen für die beliebten Limited- und Wildtrak-Versionen des neuen Ranger entgegen. Die jüngste Generation der erfolgreichsten Pick-up-Baureihe Europas1 hat mit der von Ford Performance entwickelten Top-Version Raptor die Pflöcke bereits eingeschlagen - der neue Ranger Raptor ist seit etlichen Wochen bestellbar, die ersten Exemplare dieses ultimativen Pick-ups werden noch in diesem Jahr ausgeliefert. Im Frühjahr 2023 kommen dann mit dem Limited und dem Wildtrak auch die beiden zahmeren Varianten des beliebten Pick-ups auf den Schweizer Markt - jeweils serienmässig mit...

Lesen Sie mehr zu diesem Thema in der angehängten PDF-Datei.

Ford Europe zeichnet verantwortlich für die Produktion, den Vertrieb und die Wartung von Fahrzeugen der Marke Ford in 50 Einzelmärkten und beschäftigt in seinen eigenen Niederlassungen und in konsolidierten Joint-Venture-Betrieben rund 45 000 Mitarbeitende und rund 58 000 Mitarbeiter, wenn nicht konsolidierte Joint-Venture-Betriebe eingerechnet werden. Zusätzlich zur Ford Motor Credit Company gehören zu Ford Europe ebenfalls die Ford Customer Service Division sowie 18 Produktionsstätten (12 eigene oder konsolidierte Joint-Venture-Betriebe und sechs nicht konsolidierte Joint-Venture-Betriebe). Die ersten Autos von Ford wurden 1903 nach Europa verschifft - im gleichen Jahr wurde die Ford Motor Company gegründet. Die europäische Produktion startete 1911.