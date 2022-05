Ford Motor Company Switzerland SA

Updates für den Ford Mustang Mach-E: höhere Anhängelast, schnelleres Aufladen, verbesserter Fahrkomfort

Wallisellen (ots)

Die maximal zulässige Anhängelast des Ford Mustang Mach-E ist bei Modellen mit Extended-Range-Batterie auf 1'000 Kilogramm erhöht worden, dies gilt sowohl für Varianten mit Hinterrad- als auch mit Allradantrieb. Dank der Zuglasterhöhung lassen sich nun sogar ein kompakter Wohnwagen oder ein kleines Sportboot ziehen. Im Rahmen eines Updates wurde ausserdem die Ladezeit zwischen 80 und 90 Prozent der Batteriekapazität von 52 Minuten auf 15 Minuten reduziert. Eine Neukalibrierung der Ein-Pedal-Fahrfunktion sorgt überdies für eine noch sanftere Leistungsentfaltung bei niedrigeren Geschwindigkeiten und eine damit verbundene Verbesserung des Fahrerkomforts.

"Das Zuglasterhöhung für den Mustang Mach-E ist eines von zahlreichen kostenlosen Updates, die wir kontinuierlich in den Bereichen Hardware und Software oder durch Homologation durchführen, um den Kunden stets das bestmögliche Produkterlebnis zu bieten", sagte This Woelpern, General Manager, Imports, Ford of Europe. "Insbesondere die verbesserte Anhängelast stellt ein grossartiges Beispiel dafür dar, wie wir auf Kundenwünsche reagieren, indem wir die Machbarkeit von möglichen Updates überprüfen und diese verfügbar machen".

Der Mustang Mach-E, der seit über einem Jahr in Europa verkauft wird, gewinnt weiterhin Fans. Rund 88 Prozent der Kunden sind bisher von anderen Automarken zu diesem Ford-Modell gewechselt, um die Fahreigenschaften, das Styling und die Reichweite des vollelektrischen SUV zu erleben. Fahrzeughalter können auch künftig von weiteren Optimierungen profitieren, insbesondere mittels kommender Over-the-Air-Updates, mit denen der Ford Mustang Mach-E im Laufe seines Produktlebens kontinuierlich verbessert werden kann.