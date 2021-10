Ford Motor Company Switzerland SA

Ford präsentiert am Suisse Caravan Salon als Schweizer Premiere die neuen Nugget-Varianten Active und Trail

Ford stellt als Schweizer Premiere auf dem Suisse Caravan Salon in Bern zwei neue Ausstattungsvarianten der beliebten Nugget Camper-Baureihe vor: den stylischen "Active" und den taffen "Trail" mit serienmässigem mechanischem Sperrdifferenzial. Beide Versionen wurden entwickelt, um die individuellen Kundenwünsche noch besser erfüllen zu können - speziell im Hinblick auf den Look der Fahrzeuge, den Innenraum und das Durchkommen auf unbefestigten Strecken. Ford zeigt diese beiden neuen Varianten auf dem Messestand B002 (Halle 3.2) am Suisse Caravan Salon.

