American Wave Machines, Inc. gibt zwei PerfectSwell®-Projekte bekannt

Solana Beach, Calif.Solana Beach, Calif. (ots/PRNewswire)

Genehmigung für Projekte in Kalifornien und Florida am selben Tag eingegangen

American Wave Machines, Inc. (AWM) gibt bekannt, dass am selben Tag die Genehmigungen für zwei PerfectSwell® Projekte eingegangen sind. Das Riverside County Board of Supervisors genehmigte einstimmig das Thermal Beach Club Luxus-Entwicklungsvorhaben. Am selben Tag genehmigten die New Smyrna Beach Commissioners eine Änderung des bestehenden Rahmenentwicklungsvertrags für das Ocean Gate Commerce Center, einem 180 Hektar großen kommerziellen Mehrzweckprojekt, das nun auch einen PerfectSwell®-Wellenpool erhält.

Der Thermal Beach Club befindet sich in der Nähe der Westküste auf 240 Morgen Land der Kohl-Ranch im Gebiet von Palm Springs. Es bietet ein Stranderlebnis in der Wüste mit einer Strandpromenade, die eine Lagune umgibt, wobei PerfectSwell® Surfen "On-Demand" für Freizeit- und Wettkampfaktivitäten ermöglichen wird.

"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit AWM. Unsere Bedingungen in einer ozeanähnlichen Umgebung sind perfekt, die Wüstensonne scheint ununterbrochenen und das Stranderlebnis ist sehr sicher," sagte Brian Grantham von Whitestar Development. "Wir sind stolz darauf, dass der Thermal Beach Club Arbeitsplätze entstehen lässt, Steuereinnahmen schafft und die Region mit einer soliden Infrastruktur bereichert."

An der Ostküste liegt Ocean Gate auf dem stark befahrenen I-95-Korridor in New Smyrna Beach, Florida, der fünftgrößten Surfstadt der USA. Mit seinen Hotels, Restaurants und Orten für Sportveranstaltungen ist Ocean Gate das Tor zu Orlandos Strandbesuchern und liegt in der Nähe der weltbesten Wassersport-Destinationen und der Nummer 1 unter den Surfgebieten an der Ostküste.

"Zwei Projektgenehmigungen am selben Tag zeugen ganz klar von der Dominanz von PerfectSwell im Bereich des Out-of-Ocean-Surfens", sagte Mike Lopez, Projektentwickler und Senior VP von AWM. "Mit Projekten in Brasilien und Japan, die 2021 in Betrieb genommen werden, und direkt danach Kalifornien und Florida, wird PerfectSwell® zu den globalen Motoren des Surfens und der Surfkultur gehören. Australien kommt als nächstes."

Informationen zu American Wave Machines

American Wave Machines, Inc. ist das führende Surftechnologie-Unternehmen mit einem breiten US-amerikanisches und internationales Patentportfolio. Es ermöglicht authentische Surferlebnisse: Seine SurfStream® Veranstaltungsorte haben eine Kapazität von einigen 100 Personen, während die über 1 Hektar großen PerfectSwell® Surf-Pools eine Kapazität von mehreren 1.000 Personen haben. Seit 2007 wurden weltweit über 3.000.000 Surf-Sessions an American Wave Machines Standorten durchgeführt.

