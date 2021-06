Ford Motor Company Switzerland SA

Neues Ford-Sicherheitssystem SecuriAlert informiert Ford-Fahrzeughalter im Falle eines Einbruchs per Smartphone

Wallisellen (ots)

Fahrzeugkriminalität ist auch in Zeiten der Pandemie ein Problem und nimmt in einigen Ländern sogar zu. Autoalarme können helfen, Diebe abzuschrecken. In Städten, in denen Fahrzeuge über Nacht auf der Strasse geparkt werden, verschlafen oder ignorieren viele Menschen jedoch die Alarmgeräusche, die möglicherweise sogar von ihrem eigenen Fahrzeug stammen. Abhilfe schafft SecuriAlert - es handelt sich dabei um ein mit dem Smartphone des Fahrzeughalters verbundenes Sicherheitssystem, das nun für Ford-Personenwagen sowie für Ford-Nutzfahrzeuge erhältlich ist. Nach der Aktivierung sendet SecuriAlert eine Benachrichtigung an das Smartphone des Fahrzeughalters, sobald das System einen ungewöhnlichen Vorgang identifiziert, wie etwa versuchtes Öffnen der Fahrzeugtüren. Das System identifiziert, ob jemand in das Fahrzeug einsteigt oder...

