Panta Rhei PR AG

Ferienerlebnisse mit anhaltender Wirkung

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Ferienerlebnisse mit anhaltender Wirkung

Die Ferienregion Engadin Samnaun Val Müstair setzt als Heimat des Schweizerischen Nationalparks seit über 100 Jahren auf nachhaltigen Touris­mus. Ihre Vorreiterrolle nimmt die Tourismus Engadin Scuol Samnaun Val Müstair AG (TESSVM) bis heute wahr. Dazu gehören neben einem sorgsamen Umgang mit der Natur ebenso die Pflege des kulturellen Erbes der Region. Gäste dürfen sich diesen Sommer auf innovative touristische Angebote freuen, welche ihnen nicht nur die einzigartige alpine Flora und Fauna, sondern auch den Lebensalltag im Unterengadin, Val Müstair und in Samnaun auf authentische Weise näherbringen. Als erste Schweizer Destination strebt die TESSVM die Zertifizierung durch TourCert an und schreitet auch diesbezüglich mit ihrer Nachhaltigkeitsstrategie als Vorbild voran.

Qualitativ hochstehende Angebote mit Bezug zu Natur und Kultur gehören zur DNA der Ferienregion Engadin Samnaun Val Müstair, die drei Täler und Kulturräume vereint. Im Schweizerischen Nationalpark, einem der touristischen Aushängeschilder der Region, wird Nachhaltigkeit seit über 100 Jahren grossgeschrieben. Seit 2017 listet die UNESCO den Nationalpark zusammen mit dem Val Müstair und der Gemeinde Scuol als UNESCO-Biosphärenreservat Engiadina Val Müstair, in welcher sich Mensch und Natur in einem ausgewogenen Zusammenspiel beispielhaft entfalten. Martina Stadler, Direktorin der TESSVM, erklärt: «In der Ferienregion Engadin Samnaun Val Müstair leben wir Nachhaltigkeit bewusst in allen drei Dimensionen: ökologisch, indem wir die intakte Natur- und Kulturlandschaft schützen, gesellschaftlich über die Pflege der regionalen Baukultur, Traditionen, Brauchtümer sowie der rätoromanischen Sprache und wirtschaftlich, indem wir regionale Produkte und heimische Anbieter fördern.» All diese Aspekte fliessen ins touristische Angebot mit ein. Die TESSVM baut dieses laufend aus: Ab Juni 2021 ist neu eine Mineralwasserpauschale buchbar, welche unter anderem eine Führung mit einer Expertin sowie eine Degustation mit einer Wassersommelière beinhaltet.

Inkludierter öV

Ein Dreh- und Angelpunkt des nachhaltigen Tourismus ist die Mobilität. Dank dem Angebot Engadin Scuol beziehungsweise Val Müstair Mobil können Gäste den öffentlichen Verkehr im Dreiländereck ab einer Übernachtung in einem teilnehmenden Hotel gratis nutzen. Mit der neuen Gästekarte der TESSVM hält ab Dezember 2021 der inkludierte öV im Unterengadin und Val Müstair uneingeschränkt für alle Gäste Einzug. In Samnaun ist der öV bereits heute für alle Besucherinnen und Besucher kostenlos. Das Auto zuhause zu lassen, zahlt sich also aus. Die klimafreundliche Mobilität forciert das Val Müstair überdies mit einem mietbaren Elektroauto. Damit E-Bikerinnen und -Biker die gesamte Destination ohne Akku-Sorgen erkunden können, wurde das Netz an E-Bike-Ladestationen auf diesen Sommer hin ausgebaut. Buchbare Gepäcktransport-Services erleichtern nicht nur die An- und Rückreise, sondern erhöhen auch das Wandervergnügen auf der Via Engiadina sowie den Fahrspass auf der Nationalpark Bike-Tour. Hoch im Kurs stehen diesen Sommer auch Entdeckungstouren auf dem Pferderücken: Die (Wander-)Reitangebote des Reitstalls und Saloon San Jon bringen Naturerlebnisse in ursprünglicher Wildwest-Manier ins Tal.

Auf Tuchfühlung mit der Kultur

Wer durch die Dorfkerne des Engadins flaniert, stellt sofort fest: Sgraffiti zur Verzierung der Hausfassaden sind allgegenwärtig. Der Malermeister von Susch führt interessierte Gäste in Kursen in die traditionelle Sgraffito-Kunst ein, während ein Crash- oder Intensivkurs in Rätoromanisch bei einer einheimischen Gastfamilie hilft, die alten Inschriften an den Häusern entziffern zu können. Wie die traditionelle Engadiner Architektur und das Rätoromanisch sind auch der Salsiz und das Bündnerfleisch aus dem Hochtal kaum wegzudenken. Die Bacharia Alpina von Ludwig Hatecke in Scuol führt Gäste ins Engadiner Fleischhandwerk ein. Zur einzigartigen Würze der Fleisch- und Käsespezialitäten trägt auch die Flora auf den Engadiner Wiesen bei. Letzterer kommen Gäste auf der Wildkräuter- und Heilpflanzenwanderung in Ftan mit der Kräuterfachfrau Carolina à Porta auf die Spur.

Mehr als klimaneutrale Ferien

Neben zahlreichen weiteren nachhaltigen Erlebnissen können Gäste zum Erhalt der einzigartigen Natur in der Ferienregion Engadin Samnaun Val Müstair beitragen, indem sie beim Buchen ihrer Ferien mit einem freiwilligen Beitrag an die Klimaschutzinitiative «Cause We Care» von myclimate den durch ihre Reise verursachten CO2-Ausstoss kompensieren. Die teilnehmenden Betriebe vor Ort verdoppeln jeden Beitrag und setzen das Geld zu 100 Prozent zu Gunsten eines nachhaltigeren touristischen Angebots in der Region ein.

Nachhaltigkeitszertifikat angestrebt

Nicht nur die UNESCO anerkennt das Engagement für einen nachhaltigen Tourismus: Neben dem Biosphärenreservat-Label zeichnet die Ferienregion Engadin Samnaun Val Müstair auch das Nachhaltigkeitsprogramm «Swisstainable» des Schweizer Tourismus der höchsten Einstufung auf Level 3 aus. Als erste Destinationsmanagement-Organisation der Schweiz strebt die TESSVM nun zusätzlich die Zertifizierung durch TourCert an und unterzieht sich dem Prüfungs- und Beratungsprozess der unabhängigen, international anerkannten Experten­organisation, die sich weltweit für einen Tourismus einsetzt, der sozial, ökologisch und ökonomisch Verantwortung übernimmt.

Nachhaltige Ferienerlebnisse in der Ferienregion Engadin Samnaun Val Müstair

Reisen ohne Auto – ökologisch nachhaltig unterwegs

SBB Gepäck-Special: Die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln wird belohnt: Das Gepäck wird kostenlos zu Hause abgeholt und in die Ferienwohnung/ins Hotel geliefert. Das Angebot ist ganzjährig und bequem online buchbar.

Engadin Scuol Mobil / Val Müstair Mobil: Gäste der Partnerbetriebe von Engadin Scuol bzw. Val Müstair Mobil geniessen freie Fahrt mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln der Nationalparkregion und ermöglicht einen autofreien Zugang zu den Ausflugszielen.

Kostenloser öV: Der öffentliche Verkehr ist für alle Gäste in Samnaun kostenlos – ab Dezember 2021 auch im Val Müstair und Unterengadin.

Via Engiadina: Wandern ohne Gepäck: Die bis zu sechs abwechslungsreichen Tageswanderungen auf der «Via Engiadina» können bequem nur mit einem Tagesrucksack bewältigt werden – denn das Hauptgepäck wird von einem Hotel zum nächsten transportiert.

Nationalpark Bike-Tour: Biken ohne Gepäck: Der Nationalpark kann in vier Tagesetappen mit dem (E-)Mountainbike umrundet werden – und zwar ohne Gepäck. Dies wird von Hotel zu Hotel transportiert.

Naturnahe Erlebnisse & Angebote

Geführte Touren Nationalpark: Der Schweizerische Nationalpark ist bekannt für seine Fauna: Geführte Touren mit einem Guide versprechen spektakuläre Tierbeobachtungen und vermitteln wertvolles Wissen zu Biodiversität – auch für Kinder und Familien.

Heilpflanzen- Wildkräuter-Wanderung Ftan: Von Mai bis August 2021 taucht man zusammen mit Kräuterfachfrau Carolina à Porta auf einer Wanderung in die vielfältige Welt der genussvollen Wildkräuter und wertvollen Heilpflanzen und deren Verwendungsmöglichkeiten ein.

Blumen- und Pflanzenexkursion Samnaun: Von Ende Juni bis Ende August 2021 entdecken die Teilnehmenden zusammen mit Brigitta Zegg die Samnauner Pflanzenvielfalt und erfahren so Wissenswertes über die lokale Flora.

Reiten im Unterengadin: «Es muss nicht immer Kanada sein»: Der Reitstall und Saloon von San Jon in Scuol verleiht der Region einen Hauch wilden Westen. Die einzigartige Engadiner Natur kann während Reittrekkings entdeckt werden.

Mineralwasserpauschale: Eintauchen in die Welt der Unterengadiner Mineralwasserquellen: Die Pauschale wird im Juli 2021 neu eingeführt und vermittelt wertvolles Wissen über die einzigartigen Quellen.

Engadiner Kultur hautnah erleben

Engadiner Sgraffito selber machen: Die schönen Verzierungen an den alten Engadinerhäuser sind weltbekannt: Beim Künstler Josin Neuhäusler können solche «Sgraffiti» in einem Kurs selbst gekratzt werden.

Alpines Fleischhandwerk entdecken: Eine Entdeckungsreise in das jahrhundertealte alpine Trockenfleisch- Handwerk in der Bacharia Engiadinaisa – beim renommierten Fleischkünstler Ludwig Hatecke in Scuol.

Kulinarische Schatzsuche: «Chatscha culinarica»: Auf dieser Schatzsuche folgen Teilnehmende Hinweisen und spüren kulinarische Schätze im Val Müstair auf. Dabei lernen sie die lokalen Produzenten und Herkunft der Produkte kennen.

Intensivkurs Romanisch in Scuol: «Allegra e bainvgnü!» Gäste lernen in einem Intensivkurs der Lia Rumantscha die romanische Sprache wie auch Kultur kennen.

Weiterführende Links