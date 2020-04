Ford Motor Company Switzerland SA

Ford Schweiz bietet seinen Kunden 6 Monate Zahlungsfreiheit mit der Aktion "Jetzt Fahren - Später Zahlen" an

Wallisellen

Ford hat für die private und für die gewerbliche Finanzierung von Fahrzeugen eine innovative und zeitgemässe Aktion entwickelt, um Kunden einen Zahlungsaufschub von bis zu sechs Monaten zu bieten: Das Ford-Programm "Jetzt fahren - später zahlen" soll dazu beitragen, einige der wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus abzufangen und eine sichere, individuelle Mobilität und Freiheit sicherzustellen.

"Gerade in solch herausfordernden Zeiten sind unkonventionelle Angebote gefragt. Mit dem "Jetzt fahren, später zahlen"-Programm unterstützen wir unsere Kunden damit, mit neuen Modellen mobil und sicher unterwegs zu bleiben", so Donato Bochicchio, Managing Director von Ford Schweiz.

Die von Ford Schweiz und Ford Credit lancierte Finanzierungsentlastung sieht vor, einerseits die ersten drei Leasingraten ohne Verrechnung von anteiligem Leasingentgelt zurück zu stellen.

Andererseits werden die Raten vier, fünf und sechs dem Leasingnehmer komplett geschenkt, so dass der Kunde insgesamt 6 Monate Rechnungsfreiheit geniesst und sich so auf andere Auslagen in dieser schwierigen Zeit konzentrieren kann.

Die innovative Aktion wird mit attraktiven Zinsraten verstärkt und gilt auf allen sofort verfügbaren Personenwagen (ausgenommen Ford Mustang) und Nutzfahrzeuge. Die Leasingvertragslaufzeiten belaufen sich dabei auf 36 oder 48 Monate.

Sowohl private als auch gewerbliche Leasingnehmer, haben ab dem 1. Mai bis 30. Juni die Möglichkeit, von diesem innovativen Angebot zu profitieren.

Aufgrund der geltenden Corona-Schutzmassnahmen findet der Verkaufsprozess bis auf weiteres ausschliesslich Online statt. Bei einer Neubestellung über den Online-Konfigurator erhält der Kunde beim Kauf eines Neuwagens zusätzlich noch einen Service-Gutschein im Wert von 250 Schweizer Franken.

Über die allgemein geltenden Sicherheitsmassnahmen hinaus, bietet Ford seinen Kunden auch einen besonders hygienischen Wartungs- und Reparatur-Service: Der so genannte "No Touch"-Service stellt sicher, dass das Fahrzeug vor der Rückgabe an den Besitzer desinfiziert wird.

