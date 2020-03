Medienmitteilung: Nationaler Allergietag 2020 - online

aha! Allergiezentrum Schweiz / aha! Centre d'Allergie Suisse

Nationaler Allergietag 2020 - online

Untenstehend erhalten Sie eine Medienmitteilung von aha! Allergiezentrum Schweiz zum Nationalen Allergietag am 26. März 2020, der nun online stattfindet.

Nationaler Allergietag 2020: Allergien und Asthma bewegen – online

Nun fliegen auch die Pollen wieder und jeder Fünfte in der Schweiz leidet. Auch Bienengift, Nahrungsmittel oder Tiere lösen teils heftige allergische Reaktionen und Asthma aus. Anlässlich des Nationalen Allergietages vom 26. März gibt aha! Allergiezentrum Schweiz Tipps, wie neben Medikamenten das richtige Verhalten hilft, mit den Beschwerden umzugehen. Aufgrund der Corona-Pandemie online.

Seien es die aggressiven Birkenpollen, die jetzt losstürmen, oder Hausstaubmilben, die in unseren Betten krabbeln: Vielfältige Allergene verursachen Allergien, die in schweren Fällen lebensbedrohlich sein können. «Rund drei Millionen Menschen sind in der Schweiz von Allergien oder Intoleranzen betroffen», sagt Hannes Lüthi, Geschäftsleiter von aha! Allergiezentrum Schweiz. Wichtig für sie ist ein gutes Krankheitsmanagement: Nach einer medizinischen Abklärung erhalten die Betroffenen die geeigneten Medikamente. «Gepaart mit dem richtigen Verhalten kann man die Beschwerden meist gut im Griff halten», sagt Lüthi. «Die Stiftung aha! Allergiezentrum Schweiz vermittelt fundiertes Wissen auch über das kostenlose Beratungstelefon, mit Broschüren und in Schulungen.» Wir sind auch in dieser herausfordernden Zeit für Sie da: Fachpersonen der aha!infoline beantworten Fragen. Telefonnummer: 031 359 90 50, Montag bis Freitag, 08.30–12.00 Uhr.

Aktionswoche zum Nationalen Allergietag

Die traditionelle Verteilaktion der beliebten Booklets in SBB-Bahnhöfen wird aufgrund der Coronavirus-Pandemie in den Sommer verschoben. Digital ist die Broschüre aber schon zu haben – verlinkt auf der Online-Aktionswoche zum Nationalen Allergietag.

Das Booklet zum Nationalen Allergietag vom 26. März 2020

Neues Coronavirus: Informationen von aha! Allergiezentrum Schweiz zu Allergien, Asthma und COVID-19.

aha! Allergiezentrum Schweiz hilft

Fachpersonen der aha!infoline beantworten Fragen. Telefonnummer: 031 359 90 50, Montag bis Freitag, 08.30–12.00 Uhr.