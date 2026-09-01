Helvetas

Nepal: Helvetas verstärkt ihre Nothilfe nach den verheerenden Überschwemmungen

Zürich/Kathmandu (ots)

Helvetas hat eine erste Nothilfemassnahme im Distrikt Uttargaya gestartet, einem der am stärksten betroffenen Gebiete durch die Sturzfluten und Erdrutsche, die in den letzten Tagen mehrere Regionen Nepals verwüstet haben. Während die Such- und Rettungsarbeiten weitergehen, verteilen die Teams der Schweizer Organisation für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe lebensnotwendige Güter an die betroffenen Familien.

In Uttargaya hat Helvetas mit der Verteilung von dringend benötigter Kleidung für 400 Personen, Hygiene-Sets für 150 Familien sowie 960 Packungen Damenbinden begonnen, um den Bedürfnissen der von der Katastrophe betroffenen Frauen und Mädchen gerecht zu werden.

Gleichzeitig bereitet sich ein Team von Helvetas darauf vor, in den benachbarten Bezirk Gosaikunda zu reisen, wo eine schnelle Bedarfsabklärung durchgeführt wird, um die nächsten humanitären Massnahmen festzulegen.

Durch Erdrutsche abgeschnittene Gemeinden

Der Zugang zu den betroffenen Bevölkerungsgruppen stellt derzeit eine der grössten Herausforderungen der humanitären Hilfe dar.

"Die Strassen wurden von der Schlammlawine weggerissen. Die Behörden haben einen Notdurchgang freigegeben, aber dieser ist sehr eng und schwer befahrbar.

"Ausserdem befinden wir uns gerade in der Regenzeit, und die Niederschläge erschweren den Zugang zu den betroffenen Gebieten noch zusätzlich", erklärt Niraj Acharya, Leiter der humanitären Hilfe von Helvetas in Nepal.

Für Jürg Merz, Kontinentalkoordinator für Asien, der sich derzeit in Nepal aufhält, "beginnt für die betroffenen Familien die schwierigste Zeit erst jetzt".

Dank der grossen Solidarität, die in der Schweiz zahlreiche Spenden eingebracht hat, wird Helvetas nun in der Lage sein, ihre Einsätze vor Ort auszuweiten.

Über 900 Tote und Tausende von Menschen werden weiterhin vermisst

Nach den neuesten Zahlen der nepalesischen Behörde für Katastrophenvorsorge und -management (NDRRMA) hat die Katastrophe 903 Tote und 267 Verletzte gefordert, während 4'247 Menschen weiterhin vermisst werden.

Nach Angaben der nepalesischen Behörden wurden insgesamt 10'451 Menschen gerettet, darunter 252 ausländische Staatsangehörige. Unter ihnen wurden 3'344 Nepalesen per Helikopter evakuiert. An den Such- und Rettungsaktionen sind derzeit 20'819 Einsatzkräfte in den Katastrophengebieten im Einsatz.

Die nepalesische Regierung hat in 15 Gemeinden den Notstand ausgerufen, während zwei weitere Gemeinden ebenfalls stark betroffen sind.

Helvetas hat bereits 100'000 Schweizer Franken für die Nothilfe bereitgestellt.

Helvetas ist seit über 70 Jahren in Nepal präsent und verfügt über ein umfangreiches Netzwerk lokaler Partnerorganisationen.

Helvetas hat in der Schweiz zu Spenden aufgerufen, um die Nothilfe für die Betroffenen zu ermöglichen. Dieser Aufruf stiess in der Schweiz bereits auf grosse Resonanz.

Spendenkonto:

IBAN: CH76 0900 0000 8000 3130 4 (Verwendungszweck: Nepal)

Medienkontakt:

Nepal (Englisch):

Niraj Acharya, Leiter Humanitäre Hilfe, Helvetas Nepal

Mobiltelefon: +977 984 145 72 84

E-Mail: Niraj.Acharya@helvetas.org

Maneesh Pradhan, Landesdirektor, Helvetas Nepal

Mobiltelefon: +977 1 54 24 925, 5424 926

E-Mail: Maneesh.Pradhan@helvetas.org

Schweiz (Deutsch/Englisch):

Jürg Merz, Kontinentalkoordinator für Asien, Helvetas (deutsch- und englischsprachig)

Mobiltelefon: +41 78 341 00 96

E-Mail: Juerg.Merz@helvetas.org

Jürg Merz war viele Jahre lang für Helvetas in Nepal tätig und koordinierte nach dem verheerenden Erdbeben von 2015 gross angelegte Nothilfemassnahmen.