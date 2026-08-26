Helvetas

Sturzflut in Nepal: Helvetas klärt Ausmass der Schäden und mögliche Nothilfe ab

Zürich (ots)

Eine schwere Sturzflut hat heute die Grenzregion zwischen Nepal und Tibet getroffen. Mehrere Menschen kamen ums Leben, Hunderte werden vermisst, darunter auch Hunderte von Tourist:innen. Die Flut hat Häuser, Brücken, Strassen und weitere Infrastruktur zerstört. Betroffen sind besonders Gebiete im Distrikt Rasuwa entlang des Bhote-Koshi-Flusses.

Helvetas ist seit 70 Jahren in Nepal tätig und steht mit ihren rund 200 Mitarbeitenden und Partnerorganisationen vor Ort in Kontakt. Nach aktuellem Kenntnisstand sind alle Mitarbeitenden und Partner von Helvetas in Sicherheit. Das Haus eines Mitarbeitenden wurde jedoch von den Fluten mitgerissen. Das genaue Ausmass der Schäden wird derzeit abgeklärt.

"Die Flut kam sehr plötzlich. Unsere Mitarbeitenden und Partner sind in Sicherheit, aber wir analysieren derzeit die Auswirkungen auf die betroffenen Gemeinden", sagt Niraj Acharya, Nothilfe-Koordinator von Helvetas in Nepal.

Helvetas verfolgt die Entwicklung der Lage eng und prüft aktuell gemeinsam mit lokalen Partnerorganisationen, welche Unterstützung für die betroffene Bevölkerung notwendig ist.