Fürstentum Liechtenstein

Fachkurs Atemschutz in Vaduz

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Vaduz (ots)

Von Mittwoch, 20. Mai, bis Samstag, 23. Mai 2026, findet in Vaduz unter der Leitung von Kurskommandant Gerold Kind, Gamprin, der Fachkurs "Atemschutz" für Feuerwehrleute aus den Gemeinde- und Betriebsfeuerwehren statt.

Atemschutz, das heisst der Bezug von Atemluft aus Pressluftflaschen in mitgeführten Geräten, ist die unabdingbare Voraussetzung für eine erfolgreiche Brandbekämpfung in Gebäuden und beim Vorhandensein von Rauch und anderen gefährlichen Stoffen. In realitätsnahen Übungen, welche grösstenteils auf der Übungsanlage des Amtes für Bevölkerungsschutz stattfinden, erlernen die 24 Teilnehmenden das Handwerk im Lösch- und Rettungsdienst unter erschwerten Bedingungen wie Rauch, Hitze und Dunkelheit. Sie werden so auf ihre zukünftigen Aufgaben an vorderster Front vorbereitet. Ausserdem gehören Kenntnisse in Wartungs- und Retablierungsarbeiten an den Geräten zum Stoff des Kurses.

Am Samstagvormittag können die Teilnehmenden das Gelernte an einer grossen Abschlussübung zeigen.