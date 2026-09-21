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Fürstentum Liechtenstein

Neues Artist-in-Residence-Programm der Kulturbrauerei Schaan stösst auf grosses internationales Interesse

Vaduz (ots)

Mit der Kulturbrauerei im ehemalige "Bierhüsle" in Schaan startet das Land Liechtenstein ein neues Kapitel des Künstleraustausches

Die erste internationale Ausschreibung für das Artist-in-Residence-Programm der Kulturbrauerei Schaan ist auf grosses Interesse gestossen und unterstreicht die Attraktivität des neuen Angebots. Insgesamt gingen 108 Bewerbungen aus den Bereichen Bildende Kunst, Literatur, Angewandte Kunst und Medienkunst ein. Die meisten Bewerbungen kamen aus Deutschland (46), Österreich (18) und der Schweiz (13). Darüber hinaus bewarben sich Kunst- und Kulturschaffende aus zahlreichen weiteren Ländern, darunter die USA, Australien, Südkorea und Burkina Faso.

Eine Jury mit Vertreterinnen und Vertreter der Gemeinde Schaan, des Literaturhauses Liechtenstein, von Visarte Liechtenstein sowie des Amts für Kultur vergab die internationalen Atelierplätze für 2027. In den drei grossen Ateliers werden jeweils für drei Monate folgende Kunst- und Kulturschaffende wohnen und arbeiten:

  • Erstes Quartal: Helen Goodwin (Grossbritannien), Talaya Schmid (Schweiz) und Charaf Kholoud (Syrien)
  • Zweites Quartal: Désirée Wickler (Luxemburg), Sadhyo Niederberger (Schweiz) und Franziska Hauser (Deutschland)
  • Drittes Quartal: Istvan Antal (Ungarn), Joana Galego (Portugal) und Olga Martynova (Deutschland)
  • Viertes Quartal: Eva Maria Leuenberger (Schweiz), Sabine Scholl (Österreich) und Reto Steiner (Schweiz).

Lokale Vernetzung als zentrales Element

Die Vernetzung der internationalen Stipendiatinnen und Stipendiaten mit der liechtensteinischen Kunst- und Kulturszene ist ein wichtiger Bestandteil des Programms. Dazu findet jeweils in der zweiten Woche nach dem Einzug eine öffentliche Begegnungsveranstaltung statt, an der sich die internationalen Künstlerinnen und Künstler einem interessierten Publikum aus Liechtenstein vorstellen werden.

Zudem werden die beiden kleineren Ateliers, die sogenannten "Schaaner Ateliers", über Visarte Liechtenstein und das Literaturhaus an Kunst- und Kulturschaffende aus Liechtenstein vergeben. Dadurch wird der direkte Austausch zwischen lokalen und internationalen Kunst- und Kulturschaffenden gezielt gefördert.

Pressekontakt:

Ministerium für Äusseres, Umwelt und Kultur
Thomas Bischof, Generalsekretär
T +423 236 60 39
thomas.bischof@regierung.li

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