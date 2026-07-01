PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Fürstentum Liechtenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Fürstentum Liechtenstein

Teilrevision des Kinder- und Jugendgesetzes: Neues Schutzalter für Tabakprodukte und elektronische Zigaretten

Vaduz (ots)

Mit dem Inkrafttreten der Teilrevision des Kinder- und Jugendgesetzes am 2. Juli 2026 ist die Abgabe und Weitergabe von Tabakprodukten und elektronischen Zigaretten an Personen unter 18 Jahren nicht mehr erlaubt. Ebenso ist es Personen unter 18 Jahren untersagt, diese Produkte zu besitzen respektive zu konsumieren.

Die Anhebung der Altersgrenze von 16 auf 18 Jahre steht im Kern dieser Gesetzesänderung und fördert den Schutz von Minderjährigen vor den schädlichen Auswirkungen des Nikotin- und Tabakkonsums. Der Zugang zu diesen Produkten wird erschwert, womit ein wesentlicher Beitrag zum Jugendschutz geleistet wird.

Neben den klassischen Tabakwaren wie Zigaretten, Zigarren und Wasserpfeifentabak fallen unter die neuen gesetzlichen Bestimmungen auch Tabakprodukte zum Erhitzen, Nikotinprodukte zum oralen Gebrauch (z.B. Snus oder Nicotine Pouches), Tabakprodukte zum Schnupfen, nikotinhaltige und nikotinfreie elektronische Zigaretten (z.B. Vapes) sowie pflanzliche Rauchprodukte (z.B. Kräuterzigaretten).

Weiters darf sich Werbung für diese Produkte nicht an Minderjährige richten.

Mit dieser Gesetzesänderung erfolgt eine Harmonisierung mit der Schweiz und den meisten Mitgliedstaaten der Europäischen Union, in welchen vergleichbare Regelungen bestehen.

Pressekontakt:

Ministerium für Gesellschaft und Justiz
Michael Winkler, Generalsekretär
T +423 236 60 94
gesellschaft@regierung.li

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Fürstentum Liechtenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Fürstentum Liechtenstein
Weitere Storys: Fürstentum Liechtenstein
Alle Storys Alle
  • 01.07.2026 – 11:33

    Botschafterin und Botschafter akkreditiert

    Vaduz (ots) - S. D. Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein empfing am Mittwoch, 1. Juli 2026, folgende Botschafterin und Botschafter zur Überreichung ihrer Beglaubigungsschreiben auf Schloss Vaduz: Ermal Dredha, Botschafter der Republik Albanien, Esi Awuah, Botschafterin der Republik Ghana, Enrique Mora Benavente, Botschafter des Königreichs Spanien, und Benedict Tsiu Khathibe, Botschafter des Königreichs Lesotho. Vor ...

    mehr
  • 01.07.2026 – 09:29

    Neubestellung eines Mitglieds im Aufsichtsrat der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein

    Vaduz (ots) - Die Regierung hat Claudio Tettamanti, Landquart (CH), für eine Mandatsdauer von fünf Jahren, vom 1. Juli 2026 bis 30. Juni 2031, als Mitglied des Aufsichtsrats der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) bestellt. Die Nachbesetzung wurde anlässlich des Ausscheidens von Jürg Meier nach Ablauf seiner zweiten, nicht erneuerbaren Mandatsperiode ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren