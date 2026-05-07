DREAME INTERNATIONAL (HONGKONG) LIMITED

Wenn Technologie den Alltag erleichtert: Dreame stellt neue Haushaltsgeräte vor

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Berlin (ots)

Neue Wasch- und Trockner der Dreame L9-Serie, die Dreame P5 Waschmaschine sowie die tragbare Klimaanlage Dreame P-Wind 10 vereinen Effizienz, Komfort und smarte Steuerung für das moderne Zuhause

Dreame Technology, ein führender Innovator im Bereich Smart-Home-Lösungen, hat heute die Einführung von vier neuen Haushaltsgeräten angekündigt. Mit der neuen KI-gestützten Wasch- und Trockner-Serie L9, der platzsparenden Waschmaschine P5 sowie der tragbaren Klimaanlage P-Wind 10 erweitert das Unternehmen konsequent sein wachsendes Smart-Home-Ökosystem. Die neue Produktlinie vereint modernste künstliche Intelligenz, herausragende Energieeffizienz und nahtlose Alltagstauglichkeit - und verkörpert damit die Vision des Unternehmens "Empower Your Dreame Life" in idealer Weise.

"Unsere Kunden suchen nach intelligenten Lösungen, die Zeit sparen, Ressourcen schonen und den Alltag spürbar erleichtern", sagt Sean Chen, Managing Director von Dreame WEU. "Mit der neuen L9- und P5-Serie revolutionieren wir die Wäschepflege durch KI-gestützte Präzision. Gleichzeitig sorgt der P-Wind10 für maximalen Klimakomfort in jedem Raum. Diese Produkte zeigen, wie fortschrittliche Technologie ein harmonisches, intelligentes Zuhause schaffen kann."

Dreame AI Inverter Waschmaschine L9: Revolutionäre Sauberkeit dank KI

- KI Full-Wash Control - Basierend auf über 20.000 Datenpunkten erkennt die Dreame AI Inverter Waschmaschine L9 intelligent Beladung und Textilzustand und wählt automatisch das optimale Waschprogramm für präzisere Reinigung, bessere Gewebeschonung und mehr Komfort im Alltag.

- Circulating Spray - Durch das Pumpen von Waschmittel aus dem Trommelboden, vollständiges Auflösen und gleichmäßiges Aufsprühen auf die Wäsche verbessert dieses System die Fleckenentfernung, reduziert Rückstände und steigert die Energieeffizienz für einen schnelleren, intelligenteren Waschgang.

- MousseBloom Ultra-clean Foam Wash - Die selbst entwickelte Schaummtechnologie erzeugt dichten Schaum, der tief in die Fasern eindringt und gezielt versteckten Talg, Öl und andere hartnäckige Flecken für eine tiefere, hygienischere Reinigung entfernt.

Darüber hinaus verbessert die L9 Waschmaschine das gesamte Wascherlebnis mit der FreshLoop Plasma Frischluftzirkulation, die Kleidung bis zu 12 Stunden nach dem Waschen frisch und knitterfrei hält - ideal für vielbeschäftigte Haushalte. Die Dual Smart Dosing-Funktion dosiert Waschmittel und Weichspüler automatisch und besonders präzise, während der hochwertige TFT Screen Knob eine intuitive und elegante Bedienung ermöglicht. Zusammen machen diese Funktionen die L9 zu einer intelligenten, effizienten und benutzerfreundlichen Waschmaschine für modernes Wohnen.

Dreame AI Twin Inverter Trockner L9: Schonendes Trocknen in Rekordzeit

- Twin Inverter Wärmepumpentrocknung - Der Dreame AI Twin Inverter Trockner L9 kombiniert Inverter-Motor, Inverter-Kompressor und Hochleistungs-Luftstromventilator für effizientes und kraftvolles Trocknen. Die Niedertemperatur-Wärmepumpentechnologie schützt Textilien und ermöglicht gleichzeitig schnelles Trocknen, inklusive 30-Minuten-Schnellprogramm, geringerem Geräuschpegel und reduziertem Energieverbrauch.

- KI DREAME Trocknungsalgorithmus - Integrierte Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren erkennen den Trocknungsgrad in Echtzeit und passen die Leistung kontinuierlich an. So wird ein präzises Trocknen zum optimalen Zeitpunkt erreicht, Überhitzen vermieden, Energie gespart und die Textilqualität besser erhalten.

- PressFree Steam Care - Für zusätzlichen Komfort sorgt diese Funktion, die mit dichtem Dampf und sanftem Trommelbewegungen Falten in nur 25 Minuten glättet - für sofort tragbare Kleidung ohne manuelles Bügeln.

Der L9 Trockner bietet zusätzlich drei Trocknungsoptionen - Schranktrocken, Ready-to-Wear und Bügelfeucht - für individuell abgestimmte Textilpflege. Ein vierlagiges Flusenfiltersystem fängt Haare, Staub, Pollen und feine Partikel zuverlässig auf und sorgt für eine sauberere, gesündere Wohnumgebung. Auch hier sorgt der hochwertige TFT Screen Knob für eine intuitive und komfortable Bedienung.

Dreame Waschmaschine P5: Platzsparendes Design trifft maximale Flexibilität

- Clean & Care Trommel - Die Dreame Waschmaschine P5 verfügt über eine extra große 530-mm-Trommel mit Vier-Richtungs-Trommelbewegung, die sanftes Handwaschen simuliert. Dadurch werden tiefere Reinigung, weniger Falten und eine besonders schonende Pflege empfindlicher Stoffe wie Seide, Wolle und Mischgewebe ermöglicht.

- Zeitindividuelles Waschen - Diese Funktion erlaubt es, Wasch- und Spülzeiten flexibel zu verlängern oder zu verkürzen. So lässt sich jeder Waschgang optimal an stark verschmutzte Kleidung, leichte Alltagswäsche oder besonders empfindliche Textilien anpassen.

- 20°C Kaltwäsche - Die effektive Niedrigtemperatur-Waschoption entfernt hartnäckige Flecken und reduziert gleichzeitig hitzebedingte Faserschäden. Farben bleiben länger lebendig, Stoffe weich und die Kleidung wird besser vor Einlaufen oder Verformung geschützt.

Ergänzend bietet die P5 eine Baby Care Funktion mit hygienischer Hochtemperaturwäsche für besonders saubere und weiche Babykleidung sowie einen 15-Minuten-Schnellwaschgang für die schnelle Auffrischung im Alltag. Die One Touch Smart Wash passt Wasserstand, Temperatur und Laufzeit automatisch an, während das ultraflache Design mit Flachtür perfekt in moderne Wohnräume passt. Ein Drehregler mit LED-Touchscreen sorgt zusätzlich für eine intuitive, minimalistische Bedienung.

Dreame P-Wind 10: Tragbare Klimaanlage für flexible Komfortlösungen

- 3-in-1 Komfort für den Alltag - Der Dreame P-Wind10 vereint Kühl-, Entfeuchtungs- und Ventilatormodus in einem kompakten Gerät und passt sich flexibel an unterschiedliche Raumbedingungen an.

- 3D-Luftstrom für gleichmäßige Kühlung - Mit horizontaler Oszillation und verstellbarer Luftstromrichtung sorgt der P-Wind10 für eine gleichmäßige Luftverteilung und ein angenehmeres Raumklima.

- Kompaktes Design für kleine Räume - Mit einer schlanken Bauform von nur 305 × 285 × 700 mm eignet sich das Gerät ideal für Schlafzimmer, Arbeitszimmer, Büros und andere kompakte Wohnbereiche.

Zusätzlich überzeugt der P-Wind10 durch seine einfache Mobilität dank vier Lenkrollen sowie eine unkomplizierte Drei-Schritt-Installation (Montagezubehör im Lieferumfang enthalten). Die Steuerung erfolgt über LED-Display, Fernbedienung, WLAN oder die Dreame App. Ein 24-Stunden-Timer sowie der Sleep-Modus sorgen für komfortable und leise Nutzung - auch nachts. Das Produkt ist in den Farben Schwarz und Camel erhältlich.

Preis & Verfügbarkeit

- Die Dreame AI Inverter Waschmaschine L9 ist ab dem 07.05.2026 in Deutschland zu einer UVP von 899 EUR erhältlich, mit einem Einführungsrabatt von 100 EUR in den ersten zwei Wochen.

- Der Dreame AI Twin Inverter Trockner L9 startet am 07.05.2026 in Deutschland zu einer UVP von 1099 EUR, mit einem Einführungsrabatt von 200 EUR in den ersten zwei Wochen.

- Die Dreame Waschmaschine P5 (9 kg) ist ab dem 07.05.2026 in Deutschland zu einer UVP von 699 EUR erhältlich, mit einem Einführungsrabatt von 220 EUR in den ersten zwei Wochen.

- Die Dreame Waschmaschine P5 (10 kg) ist ab dem 07.05.2026 in Deutschland zu einer UVP von 749 EUR erhältlich, mit einem Einführungsrabatt von 250 EUR in den ersten zwei Wochen.

- Die tragbare Klimaanlage Dreame P-Wind10 09 wird ab dem 12.05.2026 in Deutschland zu einer UVP von 399 EUR angeboten, mit einem Einführungsrabatt von 60 EUR in den ersten zwei Wochen.

- Die tragbare Klimaanlage Dreame P-Wind10 07 wird ab dem 12.05.2026 in Deutschland zu einer UVP von 359 EUR angeboten, mit einem Einführungsrabatt von 60 EUR in den ersten zwei Wochen.

Garantieleistungen für die L9-Serie, P5-Waschmaschine und P-Wind 10

Kunden, die während des Aktionszeitraums über den offiziellen Dreame Store oder andere Vertriebskanäle kaufen, erhalten kostenlosen Versand sowie eine Garantieverlängerung auf 2+3 Jahre (insgesamt 5 Jahre).

Für Waschmaschinen und Trockner bietet Dreame zusätzlich eine 20-jährige Garantie auf die Elektromotoren.

Über Dreame Technology

Dreame Technology wurde 2017 gegründet und ist ein zukunftsorientiertes Unternehmen für Konsumgüter, das sich auf intelligente Haushaltsgeräte spezialisiert hat. Das Ziel des Unternehmens ist es, das tägliche Leben durch modernste Technologie zu verbessern. Mit über 150 zentralen Patenten hat Dreame bahnbrechende Innovationen in den Bereichen Hochgeschwindigkeitsmotoren, monokulare Maschinenvision, SLAM (Simultane Lokalisierung und Kartierung) sowie Mehrkegel-Zyklontrennung entwickelt.

Heute bietet Dreame eine umfassende Produktpalette an, die unter anderem Saugroboter, Nass- und Trockensauger, kabellose Stabstaubsauger, Rasenmäher und Haarpflegeprodukte umfasst - allesamt darauf ausgelegt, leistungsstarke Ergebnisse zu liefern und mühelose Reinigungserlebnisse zu ermöglichen. Als führendes Unternehmen im Bereich Haus- und Gartenpflege setzt Dreame weiterhin Maßstäbe in puncto Komfort und Innovation in allen Produktlinien und sorgt dafür, dass Nutzer täglich von smarteren und saubereren Wohnräumen profitieren können. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://de.dreametech.com/