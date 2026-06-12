Fürstentum Liechtenstein

Delegiertenversammlung der Schweizer Vereine zu Besuch in Liechtenstein

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Vaduz (ots)

Am Freitag, 12. Juni 2026, wurde die Delegiertentagung der Schweizer Vereine des Konsularbezirks Wien von Regierungschefin Brigitte Haas im Regierungsgebäude empfangen. Im Zentrum der Gespräche standen die engen und freundschaftlichen Verbindungen zwischen Liechtenstein und der Schweiz sowie die Rolle der Auslandsvereine im Allgemeinen.

Während ihrem Aufenthalt in Liechtenstein wurde die Delegation auch auf Schloss Vaduz von S.D. Erbprinz Alois sowie von Landtagspräsident Manfred Kaufmann im Landtagsgebäude empfangen.

Der Schweizer Verein im Fürstentum Liechtenstein führte die diesjährige Delegiertentagung der Schweizer Vereine des Konsularbezirks Wien durch. Die Tagung findet im Zehnjahresrhythmus im Fürstentum Liechtenstein statt. Zu den Teilnehmern der Tagung zählten neben den Vorsitzenden der Schweizer Vereine auch Vertreterinnen und Vertreter der Schweizer Politik, der Schweizer Botschaften sowie eine Delegation des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten aus Bern.