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Fürstentum Liechtenstein

Empfang der Delegation der XXV. Olympischen und XIV. Paralympischen Winterspiele von Milano-Cortina 2026

Empfang der Delegation der XXV. Olympischen und XIV. Paralympischen Winterspiele von Milano-Cortina 2026
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Vaduz (ots)

Am 13. Mai empfing Sportminister Hubert Büchel die Athletinnen und Athleten der Olympischen und Paralympischen Winterspiele von Milano-Cortina im Fürst-Johannes-Saal des Regierungsgebäudes. In seiner Ansprache an die Delegation betonte der Sportminister die wichtige Rolle der Sportlerinnen und Sportler als Botschafter für Liechtenstein und ihre Vorbildfunktion für die Jugend. Weiter hob er die Funktion des Umfelds der Athletinnen und Athleten als zentralen Erfolgsfaktor für optimale Leistungen hervor.

Sportminister Hubert Büchel bedankte sich im Namen der Regierung bei allen Personen, die es ermöglichen, dass Liechtenstein Athletinnen und Athleten an internationale Grossanlässe entsenden kann und gratulierte den Olympioniken zu ihren Leistungen.

Weitere Bilder können unter www.regierung.li/medienportal heruntergeladen werden.

Pressekontakt:

Ministerium für Inneres, Wirtschaft und Sport
Thomas Lageder
T +423 236 64 45
thomas.lageder@regierung.li

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