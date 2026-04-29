Fürstentum Liechtenstein

Strategische Umweltprüfung (SUP) zur Planung des Verkehrsknotens Unterbendern

Vaduz (ots)

Die Regierung hat anlässlich ihrer Sitzung vom Dienstag, 28. April 2026, beschlossen, zur Planung des Verkehrsknotens Unterbendern und zur Festlegung der neuen Linienführung des Verkehrskorridors eine strategische Umweltprüfung durchzuführen.

Bei der Planung von Verkehrsanlagen müssen unterschiedliche Bedürfnisse und Interessen in Einklang gebracht werden. Denn auch wenn Verkehrsinfrastrukturen für die Erreichbarkeit der Wohn- und Arbeitsgebiete und damit für die Prosperität des Landes von zentraler Bedeutung sind, haben sie spürbare Auswirkungen auf Landschaft, Umwelt und Lebensraum. Diese müssen bei der Planung umfassend berücksichtigt werden.

Je früher und besser die Anliegen der lokalen Bevölkerung sowie weiterer Interessierter in den Planungsprozess eingebunden werden, desto grösser ist die Chance, tragfähige und akzeptierte Lösungen entwickeln zu können. Die SUP dient der frühzeitigen Integration von Umweltbelangen in den Planungsprozess und ist integraler Bestandteil der Planung des Verkehrsknotens Unterbendern.

Als Leitungsgremium für die Durchführung der SUP wurde ein Steuerungsausschuss bestehend aus Vertretern der Fachämter des Landes, der Standortgemeinden sowie externer Fachpersonen eingesetzt.

In einem ersten Schritt wurde das Verfahrenskonzept erstellt. Das Verfahrenskonzept enthält den Ablauf der SUP, die relevanten Umweltaspekte und die Beteiligung der Stakeholder. Das Verfahrenskonzept kann unter dem folgenden Link abgerufen werden: https://www.llv.li/serviceportal2/amtsstellen/amt-fuer-tiefbau-und-geoinformation/supunterbendern.pdf