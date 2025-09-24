Benetics AG

Handwerk im KI-Zeitalter: Benetics AI startet Nachwuchskampagne mit KI-Film im Hollywood-Stil

Frankfurt/Zürich (ots)

Künstliche Intelligenz (KI) erschwert in vielen Branchen den Berufseinstieg, wie aktuelle Analysen der F.A.Z. (8.9.2025) und des NDR (19.08.2025) zeigen. Vor allem Einstiegsjobs werden durch KI besonders leicht ersetzt.

Anders im Handwerk: Hier ist KI keine Bedrohung, sondern eine Chance für bessere Arbeitsbedingungen. Sie übernimmt ungeliebte Aufgaben wie Dokumentation und Berichtswesen und schafft so Freiraum für das, was den Handwerksberuf attraktiv macht: das Bauen und die Wertstiftung. Genau das steht im Zentrum der Nachwuchskampagne von Benetics AI.

KI-Film zeigt Handwerker als Helden

Ein mit KI erstellter Social Media Spot inszeniert Elektriker, Dachdecker und Monteure hollywoodreif als Helden der Baustelle. Hinter den spektakulären Bildern steht die ernsthafte Botschaft: KI kann nicht nur Show, sondern ist praktische Hilfe im Baualltag.

Auf dem Content-Hub der Website www.ki-am-bau.de können Handwerker:innen, Betriebe, Verbände und Expert:innen zudem ihre Sicht, Bedenken und Wünsche zu KI teilen.

"KI schafft Begeisterung und schürt Ängste zugleich, und zwar zu Recht. Wir stehen am Anfang einer Revolution", sagt Tobias Händler, CMO von Benetics AI. "Wir ermutigen Handwerksbetriebe, KI mit Blick auf die ausführenden Kräfte sowie den dringend gesuchten Nachwuchs auszuprobieren. Generative KI ist ein produktiver Helfer. Wer jetzt nicht handelt, bleibt stehen."

KI für mehr Produktivität und Job-Attraktivität im Handwerk

Roland Gerwing, Geschäftsführer des SHK-Betriebs Gerwing & Söhne aus Bonn mit über 70 Mitarbeitenden: "Wer Handwerker wird, will mit den Händen arbeiten. Schreibarbeit und Sprachhürden sind für viele eine Last. KI nimmt uns das mit einem Sprachassistenten ab. Derartige Lösungen machen den Beruf authentischer, moderner und für den Nachwuchs attraktiver."

Hinzu kommt: Die Produktivität im Bau stagniert seit Jahrzehnten: Während sie im verarbeitenden Gewerbe von 1991 bis 2023 um 103 % stieg, sank sie im Bauhauptgewerbe laut Hauptverband der Deutschen Bauindustrie um 23 %. 'KI ist ein Schlüssel, das zu ändern - zum Vorteil von Wirtschaft und Menschen', so Händler.

