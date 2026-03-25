Fürstentum Liechtenstein

Direktorin des UNO-Entwicklungsprogramms (UNDP) Genf zu Besuch in Liechtenstein

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Vaduz (ots)

Am 25. März 2026 empfing Regierungschefin-Stellvertreterin Sabine Monauni die Direktorin des Genfer Büros des UNO-Entwicklungsprogramms (UNDP), Frau Agi Veres, zu einem Höflichkeitsbesuch im Regierungsgebäude.

Im Mittelpunkt des Austauschs standen die liechtensteinische "Finance Against Slavery and Trafficking Initiative (FAST)" und Themen der multilateralen Entwicklungszusammenarbeit. Die FAST-Initiative, die von Liechtenstein im Jahr 2018 lanciert wurde, beschäftigt sich mit der Rolle des globalen Finanzsektors in der Bekämpfung des Menschenhandels. Weltweit werden durch Menschenhandel und moderne Sklaverei jährlich Profite von rund USD 200 Mrd. durch kriminelle Netzwerke erwirtschaftet. FAST, das seit 2024 organisatorisch beim UNO-Entwicklungsprogramm angesiedelt ist, stärkt nicht nur regulatorische Rahmenbedingungen, sondern befähigt auch Akteure des öffentlichen und privaten Sektors, menschenrechtskonform zu agieren. Damit trägt FAST wesentlich zur Verwirklichung der Nachhaltigkeitsziele der UNO-Agenda 2030 bei. Gleichzeitig werden Opfer von Menschenhandel weiterhin aktiv dabei unterstützt, wieder oder erstmals am Finanzsystem teilzunehmen und dadurch einen Schritt in ein "normales Leben" zu machen.

Regierungschefin-Stellvertreterin Sabine Monauni bekräftigte während des Treffens das liechtensteinische Engagement im Rahmen von FAST als wichtigen Baustein der globalen Antwort auf das menschenverachtende Geschäftsmodell des Menschenhandels. Sie hob dabei besonders hervor, dass FAST nicht nur von staatlicher Seite, sondern auch von liechtensteinischen Institutionen, philanthropischen Akteuren und der Privatwirtschaft massgeblich unterstützt wird. Darüber hinaus wurden Aspekte der internationalen Solidarität und der Entwicklungszusammenarbeit thematisiert, die sich weltweit in einer gravierenden Finanzierungskrise befinden.