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Fürstentum Liechtenstein

Feuerwehr-Fachkurs "Betrieb Grosslüfter"

Feuerwehr-Fachkurs "Betrieb Grosslüfter"
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Vaduz (ots)

Am Samstag, 28. März 2026, findet in Schaan der Fachkurs Betrieb Grosslüfter statt. Dabei erlernen die Teilnehmer die technisch und taktisch korrekte Anwendung der Überdruckbelüftungsgeräte der Stützpunktfeuerwehr Vaduz mit Schwerpunkt mobiler Grossluftventilator MGV. Trainiert wird gemeinsam mit dem Kader der FW Schaan.

Solche Geräte sind unentbehrlich bei Bränden in unterirdischen Anlagen wie Parkgaragen oder in Tunnels und grossen Hallen. Eine taktisch richtige Belüftung sorgt für bessere Sicht und niedrigere Temperaturen für die Einsatzkräfte, was wiederum mehr Sicherheit an der Einsatzstelle bedeutet.

Die praktischen Lektionen finden an geeigneten Gebäuden in Schaan statt.

Pressekontakt:

Amt für Bevölkerungsschutz
Alfred Verling, FW-Instruktor
+41 79 775 89 12
alfred.verling@feuerwehr-vaduz.li

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