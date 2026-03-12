PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Fürstentum Liechtenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Fürstentum Liechtenstein

Frühjahrskonferenz 2026 OJPD

Frühjahrskonferenz 2026 OJPD
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Vaduz (ots)

Die Ostschweizerische Konferenz der Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren (OJPD) traf sich am 12. März 2026 zu ihrer jährlichen Frühjahrskonferenz in Vaduz im Regierungsgebäude des Fürstentums Liechtenstein. Der Konferenz gehören die Kantone Zürich, Glarus, Schaffhausen, Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, St. Gallen, Graubünden und Thurgau sowie das Fürstentum Liechtenstein an.

Die OJPD dient der Zusammenarbeit der Kantone und des Fürstentums Liechtenstein in den Bereichen öffentliche Sicherheit und Justiz. Sie fördert den Austausch von Informationen, koordiniert gemeinsame Anliegen und ermöglicht gemeinsame oder aufeinander abgestimmte Beschaffungen und Einrichtungen.

Im Mittelpunkt der Gespräche standen aktuelle Gesetzgebungs- und Sicherheitsprojekte. Zudem genehmigte die Konferenz den Geschäftsbericht sowie die Jahresrechnung der Polizeischule Ostschweiz (PSO) und nahm den Revisionsbericht zur Kenntnis. Ebenfalls verabschiedete sie den Leistungsauftrag und das Budget für das kommende Schuljahr. Weiter liessen sich die Mitglieder über den Stand des Projekts "Polizeischule der Zukunft" informieren.

Gastgeber Regierungsrat Hubert Büchel und die Präsidentin der OJPD, Regierungspräsidentin Dr. Cornelia Stamm Hurter, betonten den Wert des offenen Austauschs unter den Mitgliedern und der gegenseitigen Unterstützung.

Pressekontakt:

Ministerium für Inneres, Wirtschaft und Sport
Stephan Jäger, Generalsekretär
T +423 236 76 83
stephan.jaeger@regierung.li

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Fürstentum Liechtenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Fürstentum Liechtenstein
Weitere Storys: Fürstentum Liechtenstein
Alle Storys Alle
  • 12.03.2026 – 13:19

    Botschafterin und Botschafter akkreditiert

    Vaduz (ots) - S. D. Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein empfing am Donnerstag, 12. März 2026, folgende Botschafterin und Botschafter zur Überreichung ihrer Beglaubigungsschreiben auf Schloss Vaduz: Ramón Fernando Acosta Díaz, Botschafter der Republik Paraguay, Toshiro Iijima, Botschafter von Japan, Ingrida Levrence, Botschafterin der Republik Lettland und Svetlan Stoev, Botschafter der Republik Bulgarien. Vor der ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 15:44

    Regierung verzichtet vorläufig auf Verkauf mehrerer landeseigener Liegenschaften

    Vaduz (ots) - Die Regierung hat beschlossen, vorläufig auf den Verkauf mehrerer landeseigener Liegenschaften zu verzichten. Hintergrund sind veränderte Rahmenbedingungen sowie ein gestiegener Bedarf an staatlichen Nutzungsmöglichkeiten, insbesondere im Bereich der Unterbringung von Schutzsuchenden. Bereits im Jahr 2015 hatte die Regierung dem damaligen Amt für Bau ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 08:21

    Regierung verabschiedet neue EWR-Tabakerzeugnisverordnung

    Vaduz (ots) - Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom Dienstag, 10. März 2026, die neue Verordnung über den Verkehr mit Tabakerzeugnissen und verwandten Erzeugnissen im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR-Tabakerzeugnisverordnung) erlassen. Die Verordnung setzt die wesentlichen Bestimmungen der Richtlinie 2014/40/EU sowie deren Durchführungsrechtsakte um. Sie regelt die Herstellung, Aufmachung und den Verkauf von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren