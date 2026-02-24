PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Fürstentum Liechtenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Fürstentum Liechtenstein

Abänderung der Massnahmen zur Verhinderung der Weiterverbreitung der Aviären Influenza

Vaduz (ots)

Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom Dienstag, 24. Februar 2026, die Verordnung zur Verhinderung der Weiterverbreitung der Aviären Influenza abgeändert.

Am 11. Februar 2026 hat das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) die entsprechende Verordnung angepasst. Neu darf Hausgeflügel, das seit mehr als 21 Tagen geschützt gehalten wird, innerhalb von Kontrollgebieten verstellt werden. Eine Teilnahme an Ausstellungen ist jedoch weiterhin nicht erlaubt.

Gleichzeitig vereinfacht die neue Regelung das Verfahren zur Erteilung von Bewilligungen. Zudem schafft sie im Vergleich zur bisherigen Fassung mehr Klarheit in Bezug auf die zulässigen Veranstaltungsorte und die teilnahmeberechtigten Personen.

Die schweizerische Bundesamtsverordnung stützt sich auf die schweizerische Tierseuchengesetzgebung, welche in Liechtenstein auf der Grundlage des Zollvertrags ebenfalls anwendbar ist. Aus Gründen der Kohärenz war die gleichlautende liechtensteinische Verordnung ebenfalls anzupassen.

Pressekontakt:

Ministerium für Gesellschaft und Justiz
Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen
Werner Brunhart, Landestierarzt
T +423 236 73 18

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Fürstentum Liechtenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Fürstentum Liechtenstein
Weitere Storys: Fürstentum Liechtenstein
Alle Storys Alle
  • 24.02.2026 – 14:42

    Abänderung der Steuerverordnung

    Vaduz (ots) - Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom Dienstag, 24. Februar 2026, eine Abänderung der Steuerverordnung (SteV) verabschiedet. Hintergrund ist eine Abänderung des Personen- und Gesellschaftsrechts (PGR) zur Optimierung des Trustrechts, die am 1. Juli 2026 in Kraft treten wird. Mit dieser wird unter anderem das im Stiftungsrecht hinsichtlich gemeinnütziger Stiftungen bereits etablierte Aufsichtsregime analog im Treuhänderschaftsrecht zur Anwendung gebracht. ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 14:25

    Drei neue Mitglieder in der Landesgesundheitskommission

    Vaduz (ots) - In ihrer Sitzung vom Dienstag, 24. Februar, hat die Regierung mehrere Ersatzbestellungen in die Landesgesundheitskommission vorgenommen. Karin Zech-Hoop ersetzt für die verbleibende Zeit der Mandatsperiode vom 2. Juni 2024 bis zum 1. Juni 2028 Sara Risch als Vertreterin des Liechtensteinischen Krankenkassenverbands. Von Seiten der Liechtensteinischen Alters- und Krankenhilfe nimmt anstelle von Kurt ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 13:19

    Regierung beschliesst neue Verordnung über das Vernehmlassungsverfahren

    Vaduz (ots) - Die Regierung hat in ihrer Sitzung am Dienstag, 24. Februar 2026, die neue Verordnung über das Vernehmlassungsverfahren beschlossen. Sie tritt am 1. April 2026 in Kraft. Die bestehende und gelebte Praxis, öffentliche Vernehmlassungen zu Gesetzesentwürfen durchzuführen und die eingegangenen Stellungnahmen zu veröffentlichen, gewährleistet ein hohes ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren