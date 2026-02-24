Fürstentum Liechtenstein

Drei neue Mitglieder in der Landesgesundheitskommission

Vaduz (ots)

In ihrer Sitzung vom Dienstag, 24. Februar, hat die Regierung mehrere Ersatzbestellungen in die Landesgesundheitskommission vorgenommen. Karin Zech-Hoop ersetzt für die verbleibende Zeit der Mandatsperiode vom 2. Juni 2024 bis zum 1. Juni 2028 Sara Risch als Vertreterin des Liechtensteinischen Krankenkassenverbands. Von Seiten der Liechtensteinischen Alters- und Krankenhilfe nimmt anstelle von Kurt Salzgeber neu Monica von Toggenburg Einsitz ins Gremium. Zudem ist mit Fabienne Bernegger-Hafner erstmals auch die Familienhilfe Liechtenstein in der Landesgesundheitskommission vertreten.

Den Kommissionsvorsitz hat unverändert Eva Maria Mödlagl vom Amt für Gesundheit inne. Komplettiert wird das Gremium durch die vier bestehenden Mitglieder Nikolaus Frick als Vertreter des Apothekervereins des Fürstentums Liechtenstein, Stefan Rüdisser von der Liechtensteinischen Ärztekammer, die vom Liechtensteinischen Landesspital entsandte Dominique Tabarelli und Herlinde Tiefenthaler als Vertreterin der Liechtensteiner Patientenorganisation.

Die Regierung dankt den neu bestellten Mitgliedern für ihre Bereitschaft, in der Landesgesundheitskommission mitzuwirken, und wünscht ihnen bei der Ausübung dieser Tätigkeit viel Freude und Erfolg. Den ausscheidenden Mitgliedern dankt sie für die bisherige Mitarbeit und wünscht ihnen für die Zukunft alles Gute.