PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Fürstentum Liechtenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Fürstentum Liechtenstein

Abänderung der Steuerverordnung

Vaduz (ots)

Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom Dienstag, 24. Februar 2026, eine Abänderung der Steuerverordnung (SteV) verabschiedet.

Hintergrund ist eine Abänderung des Personen- und Gesellschaftsrechts (PGR) zur Optimierung des Trustrechts, die am 1. Juli 2026 in Kraft treten wird. Mit dieser wird unter anderem das im Stiftungsrecht hinsichtlich gemeinnütziger Stiftungen bereits etablierte Aufsichtsregime analog im Treuhänderschaftsrecht zur Anwendung gebracht. Künftig unterstehen damit auch gemeinnützige Treuhänderschaften der Aufsicht der Stiftungsaufsichtsbehörde, deren Name in Stiftungs- und Trustaufsichtsbehörde geändert wird.

Wie bei gemeinnützigen Stiftungen basiert die Aufsicht der Stiftungs- und Trustaufsichtsbehörde auf einer jährlichen Prüfung der Verwaltung und Verwendung des Treuhandvermögens durch eine vom Landgericht bestellte unabhängige Revisionsstelle. Dieser Einführung einer Revisionsstellenpflicht für gemeinnützige Treuhänderschaften (Art. 929 Abs. 2 i.V.m. Art. 552 § 27 Abs. 1 bis 3 PGR) ist auch in der Steuerverordnung (SteV) entsprechend Rechnung zu tragen.

Zudem sind Anträge und Unterlagen im Zusammenhang mit der Steuerbefreiung wegen Gemeinnützigkeit künftig ausschliesslich bei der Steuerverwaltung einzureichen, zumal der Möglichkeit zur alternativen Einreichung beim Amt für Justiz als Stiftungsaufsichtsbehörde in der Praxis nahezu keine Bedeutung zukommt und allfällige Verzögerungen in der Bearbeitung vermieden werden sollen.

Pressekontakt:

Ministerium für Gesellschaft und Justiz
Michael Winkler, Generalsekretär
T: +423 236 60 94
Michael.Winkler@regierung.li

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Fürstentum Liechtenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Fürstentum Liechtenstein
Weitere Storys: Fürstentum Liechtenstein
Alle Storys Alle
  • 24.02.2026 – 14:25

    Drei neue Mitglieder in der Landesgesundheitskommission

    Vaduz (ots) - In ihrer Sitzung vom Dienstag, 24. Februar, hat die Regierung mehrere Ersatzbestellungen in die Landesgesundheitskommission vorgenommen. Karin Zech-Hoop ersetzt für die verbleibende Zeit der Mandatsperiode vom 2. Juni 2024 bis zum 1. Juni 2028 Sara Risch als Vertreterin des Liechtensteinischen Krankenkassenverbands. Von Seiten der Liechtensteinischen Alters- und Krankenhilfe nimmt anstelle von Kurt ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 13:19

    Regierung beschliesst neue Verordnung über das Vernehmlassungsverfahren

    Vaduz (ots) - Die Regierung hat in ihrer Sitzung am Dienstag, 24. Februar 2026, die neue Verordnung über das Vernehmlassungsverfahren beschlossen. Sie tritt am 1. April 2026 in Kraft. Die bestehende und gelebte Praxis, öffentliche Vernehmlassungen zu Gesetzesentwürfen durchzuführen und die eingegangenen Stellungnahmen zu veröffentlichen, gewährleistet ein hohes ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 10:15

    Alternatives Anmeldeverfahren ohne eID.li: organisatorische Anpassung

    Vaduz (ots) - Für die Nutzung bestimmter E-Government-Dienste ohne Anmeldung oder Identifikation mittels eID.li stellt die Landesverwaltung ein alternatives Anmeldeverfahren zur Verfügung. Die Anmeldung erfolgt dabei über ein befristetes Einmalpasswort. Das Einmalpasswort kann neu während der Öffnungszeiten ohne vorgängige Terminvereinbarung an einem Schalter des Ausländer- und Passamts (APA) bezogen werden. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren