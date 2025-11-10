Nachhilfe Lotus Academy

Nachhilfe Lotus Academy erhält Spitzenplatz beim Schweizer Familien Award 2025

Münchwilen (ots)

Die Nachhilfe Lotus Academy wurde beim Schweizer Familien Award 2025 vom Schweizer Institut für Qualitätstests (SIQT) in der Kategorie Preis/Leistung - Nachhilfeanbieter auf den 1. Platz gewählt. Damit wird die Qualität und Fairness des Angebots von Schweizer Familien bestätigt.

Preis-Leistung, die überzeugt

Die Auszeichnung zeigt, dass Familien das Angebot der Nachhilfe Lotus Academy nicht nur als qualitativ hochwertig, sondern auch als fair und transparent wahrnehmen. Im Mittelpunkt steht die individuelle Förderung durch geprüfte Nachhilfelehrpersonen, die gezielt schulische Lücken schliessen und nachhaltige Lernfortschritte ermöglichen. Besonders geschätzt wird die Flexibilität: Eltern bestimmen frei, wann und wie oft die Nachhilfe stattfindet - zu Hause in Wil, Frauenfeld, St.Gallen, Winterthur und Zürich oder online. Die Möglichkeit einer unverbindlichen Probelektion sowie klare Preise ohne Anmeldegebühren oder Vertragsbindungen schaffen Vertrauen und machen die Nachhilfe Lotus Academy zu einem verlässlichen Partner in der schulischen Förderung.

Ein wertvolles Gütesiegel für Eltern

Testsiegel wie der Schweizer Familien Award sind für Eltern ein wichtiger Kompass im Bildungsbereich. Sie helfen, seriöse Anbieter von Nachhilfe zu erkennen und geben Sicherheit in einem Umfeld, in dem Qualität schwer vergleichbar ist. Mit dem ersten Platz in der Kategorie Preis/Leistung zeigt die Nachhilfe Lotus Academy, dass sie nicht nur mit Werbeversprechen, sondern Tag für Tag durch spürbare Fortschritte und faire Konditionen überzeugt.

"Der erste Platz beim Schweizer Familien Award ist für uns eine grosse Bestätigung. Er zeigt, dass unser Ansatz - geprüfte Nachhilfelehrpersonen, flexibler Einzelunterricht und volle Kostentransparenz - bei den Familien ankommt." - Daniel Gächter, Mitgründer und Geschäftsleiter der Nachhilfe Lotus Academy

Weitere Informationen

Hier gelangen Sie zum ausführlichen Test: https://www.qualitaetstest.ch/awards/schweizer-familien-award/

