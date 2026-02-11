Fürstentum Liechtenstein

Irischer Europaminister zu Arbeitsbesuch in Liechtenstein

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Vaduz (ots)

Regierungschefin-Stellvertreterin Sabine Monauni traf am 11. Februar 2026 den irischen Minister für Europäische Angelegenheiten und Verteidigung, Thomas Byrne, zu einem Arbeitsgespräch in Vaduz. Der Besuch bot Gelegenheit zu einem umfassenden Austausch über europäische, sicherheitspolitische und geopolitische Themen.

Am 11. Februar 2026 empfing Regierungschefin-Stellvertreterin Sabine Monauni den irischen Minister für Europäische Angelegenheiten und Verteidigung, Thomas Byrne, zu einem offiziellen Besuch in Vaduz. Anlass des Treffens war die bevorstehende irische EU-Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2026.

Im Mittelpunkt des Gesprächs zwischen Monauni und Byrne standen die Beziehungen Liechtensteins zur Europäischen Union. Diskutiert wurden die aktuelle Zusammenarbeit im Rahmen des Europäischen Wirtschaftsraums sowie die inhaltlichen Prioritäten der kommenden irischen EU-Ratspräsidentschaft. Weitere Themen waren die sicherheitspolitischen Herausforderungen in Europa und die Stärkung der europäischen Wettbewerbsfähigkeit.

Beim Austausch über die Lage in der Ukraine wurden sowohl die Sicherheitsdimension als auch die fortlaufenden und zukünftigen Bemühungen zum Wiederaufbau der Ukraine erörtert und dabei insbesondere ein trilaterales Wiederaufbauprojekt zwischen Irland, Estland und Liechtenstein hervorgehoben. Abschliessend wurde über die transatlantischen Beziehungen gesprochen, die für Europa weiterhin von grosser Bedeutung sind.

"Persönliche Kontakte mit der jeweiligen EU-Ratspräsidentschaft sind für Liechtenstein als EWR-Mitglied und enger Partner der EU ein wichtiges Instrument, um die strategischen Schwerpunkte zu erfahren und die eigenen Anliegen zu platzieren", so Regierungschefin-Stellvertreterin Sabine Monauni. Sie würdigte den Besuch von Minister Byrne und bedankte sich für den offenen und konstruktiven Dialog. Minister Byrne wiederum unterstrich die freundschaftlichen Beziehungen zwischen beiden Staaten und zeigte sich beeindruckt vom europa- und aussenpolitischen Engagement Liechtensteins.

Im Anschluss an das Arbeitstreffen mit Aussenministerin Monauni stattete Minister Byrne S.D. Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein einen Höflichkeitsbesuch ab.