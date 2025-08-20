1inch

1inch ist Vorreiter bei Solana-Cross-Chain-Swaps und ermöglicht nahtlose Interoperabilität

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate (ots/PRNewswire)

1inch ermöglicht nun vertrauenswürdige, MEV-geschützte Cross-Chain-Swaps zwischen Solana und mehr als zwölf EVM-Netzwerken, ohne auf Bridges und unsichere Messaging-Protokolle angewiesen zu sein.

Benutzer und Entwickler können über die 1inch dApp, Wallet und Fusion+ API auf neue Swaps für nahtlose DeFi-Interoperabilität zugreifen.

1inch, der führende DEX-Aggregator, führt als Branchenneuheit native dezentrale Cross-Chain-Swaps zwischen Solana und allen wichtigen EVM-Netzwerken ein – ohne auf Bridges und Messaging-Protokolle angewiesen zu sein. Dieser Meilenstein stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Mission von 1inch dar, DeFi zu einer interoperablen Erfahrung zu vereinheitlichen.

Solana-Cross-Chain-Swaps sind nun über die 1inch dApp, die 1inch Wallet und die 1inch Fusion+ APIs verfügbar. Mit dieser Version können Benutzer Assets nahtlos zwischen Solana und mehr als zwölf EVM-Chains auf sichere, effiziente und MEV-geschützte Weise verschieben.

Warum das wichtig ist

Zum ersten Mal können die Benutzer Assets direkt zwischen Solana- und EVM-Netzwerken austauschen, ohne Bridges zu benutzen. Die wichtigsten Vorteile sind:

- Maximale Sicherheit: Da keine Bridges oder Nachrichtenprotokolle erforderlich sind, ist dies der sicherste Weg, Assets auf Solana zu übertragen und von dort zu entfernen.

- Nahtlose Ausführung: Nutzer können ihren Trade signieren und veröffentlichen, sodass Resolver darum konkurrieren können, ihn zu den besten Konditionen auszuführen.

- Die besten Preise: Unübertroffene Liquidität und MEV-Schutz durch Design.

Wegweisende native dezentrale Cross-Chain-Swaps

Vor einigen Monaten hat 1inch die Unterstützung für Solana hinzugefügt und nutzt damit dessen Blockzeiten mit geringer Latenz und das robuste Ökosystem. Mit der vollständigen Cross-Chain-Fähigkeit wird die Fragmentierung zwischen Solana- und EVM-Ökosystemen nun endlich beseitigt.

„Die Geschwindigkeit und Effizienz von Solana machten es zu einem idealen Kandidaten für unsere nächste Herausforderung im Bereich der Cross-Chain-Swaps", erklärte Sergej Kunz, Mitbegründer von 1inch. „Durch den Wegfall von Bridges und Messaging-Protokollen wie LayerZero oder Chainlink CCIP bieten wir eine grundlegend sicherere und reibungslosere Cross-Chain-Erfahrung."

Die Cross-Chain-Funktionalität von 1inch für Solana stellt außerdem einen erheblichen Schub für das gesamte Solana-Ökosystem dar, da sie die Isolation von Solana von anderen Blockchains beendet und es durch die Zuführung neuer Liquidität und Nutzer zu einem vollwertigen DeFi-Hub macht.

Solana-Token können nun direkt gegen Vermögenswerte in EVM-Netzwerken gehandelt werden, wodurch das Ökosystem für Nutzer geöffnet wird, die noch nie mit Solana interagiert haben.

Sowohl für Nutzer als auch für Entwickler

Solana-Cross-Chain-Swaps werden nun vollständig in allen 1inch-Produkten unterstützt:

1inch dApp - für nahtlose, benutzerfreundliche Swaps.

- für nahtlose, benutzerfreundliche Swaps. 1inch Wallet - für mobile Benutzer, die ihre Assets unterwegs verwalten möchten.

- für mobile Benutzer, die ihre Assets unterwegs verwalten möchten. 1inch Fusion+ API - ermöglicht es Entwicklern, vertrauenswürdige Solana-<>EVM-Swaps in ihre eigenen Projekte zu integrieren.

Dies eröffnet neue Liquiditätswege und Handelsmöglichkeiten, sodass DeFi-Teilnehmer ohne zusätzliche Schritte in zuvor isolierten Ökosystemen agieren können.

Was kommt als Nächstes?

1inch setzt seine Mission zur Vereinheitlichung des DeFi-Sektors fort und plant die Unterstützung weiterer Nicht-EVM-Chains. Der Weg zu einer effizienteren und benutzerfreundlicheren DeFi-Erfahrung schreitet voran.

Informationen zu 1inch

1inch beschleunigt dezentralisierte Finanzen mit einem nahtlosen Krypto-Handelserlebnis für 24M Nutzer. 1inch ist nicht nur die führende Plattform für kostengünstige und effiziente Token-Swaps mit einem täglichen Handelsvolumen von 500 Millionen US-Dollar, sondern bietet auch eine Reihe innovativer Tools, darunter eine sichere Wallet zur Selbstverwahrung, einen Portfolio-Tracker zur Verwaltung digitaler Vermögenswerte, ein Entwicklerportal zum Aufbau auf seiner Spitzentechnologie und sogar eine Debitkarte für einfache Krypto-Ausgaben. Durch kontinuierliche Innovation vereinfacht 1inch DeFi für alle.

